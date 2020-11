Higit 4 milyon residente ng Bicol walang kuryente dahil kay 'Rolly'

Mga poste ng kuryenteng itinumba ng bagyong Rolly sa Tabaco, Albay noong Nobyembre 1, 2020. Charism Sayat, AFP

Higit 4 na milyong residente ng Bicol region ang walang supply ng kuryente ngayon kasunod ng pananalasa ng bagyong Rolly.

Dahil sa malalakas na hangin at ulang dala ng Rolly noong linggo, daan-daang poste ng kuryente at torre ng National Grid Corporation of the Philippines sa Bicol ang natumba at halos mabuwal.

Ayon sa tala ng National Electrification Administration, narito ang bilang ng mga households o kabahayan na nawalan ng kuryente dahil sa bagyo:

Sorsogon - 162,406

Albay - 197,878

Catanduanes - 57,218

Camarines Sur - 377,284

Camarines Norte- 121,660

Sa kabuuan, may 916,446 households na walang kuryente, na katumbas umano ng 4.5 milyong tao.

Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, malaking hamon ang pagbabalik ng kuryente sa Catanduanes, Albay at Marinduque.

Magpapadala ng task force galing sa iba't ibang kooperatiba sa mga apektadong lugar para tumulong sa pag-aayos ng mga nasirang pasilidad.

Pero kahit electric cooperatives at national grid ay walang maibigay na pangako kung kailan maibabalik ang kuryente.

Sa isyu naman ng cellphone at internet signal, magpapadala muna ng satellite phones ang PLDT-Smart sa Catanduanes na pinakaapektado ng bagyo.

Kung maayos daw sana ang isang link mula Catanduanes patungong Albay ay babalik ang signal ng Smart.

Tatawid kasi ng dagat o kailangan mag-eroplano papunta sa island-province ng Catanduanes kaya pahirapan ang pagpapadala ng tulong.

Kampante naman ang Globe na maaayos ang linya sa mga susunod na araw.

Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, 90 porsiyento ng mga poste sa buong lalawigan ang itinumba ng bagyo.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News