Tumaas ang presyo ng mga produktong pang-Noche Buena, base sa pag-iikot ngayong Miyerkoles ng Department of Trade and Industry (DTI).

Kung ikukumpara ang price guide ng DTI sa presyo ngayon, tumaas ang lahat ng Noche Buena products kabilang ang hamon, table cream, fruit cocktail at quezo de bola.

Kasali rin sa may taas-presyo ang pasta products. Halimbawa, ang isang elbow macaroni na dati'y P34 lang kada 400 gramo ay P40 na habang ang spaghetti na P35 lang noong nakaraang taon ay lagpas P41 na kada pakete.

Dahil dito, pinag-aaralan ng DTI kung maglalabas sila ng price guide sa Noche Buena products.

"Kahit 'di po tayo maglalabas ng price guide, makikita naman ng ating mga consumer na nagtaas-presyo," ani Trade Assistant Secretary Ann Claire Cabochan.

"We think that manufacturers, if they want to capture market share, 'di rin sila magtataas ng sobrang taas," dagdag niya.

Nobyembre na pero wala pa ring desisyon ang DTI sa hirit na dagdag-singil ng iba namang basic at prime commodities kabilang ang Pinoy tasty at Pinoy pandesal.

Pero ang ilang non-basic items, tuloy-tuloy pa rin ang pagmahal ngayong Nobyembre.

Sa kabila ng taas-presyo, inaasahang dadagsa pa rin ang mga tao habang papalapit ang Pasko kaya mas mainam na bumili na nang mas maaga, ani Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua.