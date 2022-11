MAYNILA — Nangako ngayong Miyerkoles ang Department of Agriculture (DA) na mamimigay ito ng libreng punla at fingerlings sa mga magsasaka at mangingisda na nasalanta ng Bagyong Paeng.

Ayon sa datos ng ahensiya, higit 53,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng bagyo na dumaan noong nakaraang linggo.

Sa tala ng DA noong Oktubre 31, P1.33 bilyon ang halaga ng pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura.

Higit 64,000 ektarya ng palay, mais, high value crops, livestock at pangisdaan umano ang napinsala.

May nakalaan naman anilang quick response fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar.

Maaari ring mangutang ang mga nasalantang magsasasaka ng hanggang P25,000 nang walang interes sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program.

Ayon naman sa National Irrigation Administration na umabot na ng P825 milyon ang halaga ng pinsala sa irrigation systems sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soccsksargen.

Hinihintay pa ang assessment sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region kung may napinsala ring irigasyon dahil sa bagyo.

Sa Cordillera, nagsagawa na ng clearing operations sa mga irrigation canal na dinaanan ng baha.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC