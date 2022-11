(UPDATE) Nagpaalala ngayong Martes ang Department of Energy (DOE) at Department of Trade and Industry (DTI) na umiiral ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity kasunod ng paghagupit ng Bagyong Paeng.

Ayon sa DTI, 60 araw ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na deklaradong nasa state of calamity.

Nahaharap umano sa multa at kulong ang mga negosyanteng magtataas pa rin ng presyo ng basic commodities.

Pero bukod sa basic goods, pasok din sa price freeze o walang taas-presyo ang presyo ng liquefied petroleum gas (LPG) at kerosene.

"May 15 days na naka-freeze ang price pero kung ang adjustment na mangyayari ay rollback, puwede nilang i-implement," ani Rodela Romero, assistant director ng Oil Industry Management Bureau sa ilalim ng DOE.

LPG, MAY TAAS-PRESYO

Nakatakda kasing tumaas ang presyo ng LPG simula gabi ng Martes, Nobyembre 1.

Ayon sa Petron, P3.50 ang kanilang taas-presyo sa kada kilo ng LPG at P1.96 sa kada litro ng auto-LPG simula alas-10 ng gabi.

Sinabi naman ng Phoenix LPG Philippines na P3.50 kada kilo ang kanilang taas-presyo sa LPG habang P1.95 sa auto-LPG simula alas-11 ng gabi.

Nasa P3.55 kada kilo naman ang taas-presyo ng Solane sa kanilang LPG, epektibo alas-6 ng umaga ng Miyerkoles, Nobyembre 2.

Nagkaroon umano ng taas-presyo dahil nagsimula nang mag-imbak ng heating fuel gaya ng LPG ang mga bansang naghahanda sa winter o taglamig.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News