ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Nobyembre 2-8

Makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar na sineserbisyuhan ng Meralco sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan nito.

Bunsod umano ito ng mga maintenance work o pagkukumpuni na isasagawa sa mga apektadong lugar.

RIZAL PROVINCE (CAINTA)

NOBYEMBRE 3 - 4, 2020, MARTES TO MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:00PM (Martes) at 5:00AM (Miyerkoles)

→ Midland Steel sa St. Anthony Subd., Bgy. San Juan.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa Marikina 64VG – Dolores 65XM – Manggahan 61ZM - St. Anthony 61ZN 115kV transmission lines.

LAGUNA (CABUYAO CITY)

NOBYEMBRE 4, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00AM at 2:00PM

→ Bahagi ng Fusion Drive mula Park Drive hanggang at kasama ang Metastone Mfg. Corp., Perkeno Plastics, Pepsi-Cola Cabuyao Plant, TransAsia at Portion Fillers Food Products sa Light Industry & Science Park I (LISP I) sa Bgy. Diezmo.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa Fusion Drive sa Light Industrial & Science Park I (LISP I), Bgy. Diezmo, Cabuyao City, Laguna.

BULACAN (SAN JOSE DEL MONTE CITY)

NOBYEMBRE 4, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 12:00NN at 4:00PM

→ Sitio Gitna Road mula Quirino Highway hanggang at kasama ang Centerville Subd. at Sto. Cristo Elementary School sa Bgy. Sto. Cristo.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste sa Centerville Subd., Bgy. Sto. Cristo, San Jose Del Monte City, Bulacan.

PARAÑAQUE CITY (SAN DIONISIO)

NOBYEMBRE 4 - 5, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00PM (Miyerkoles) at 4:00AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Dr. A. Santos Ave. (Sucat Road) mula Ninoy Aquino Ave. hanggang at kasama ang Maynilad Parañaque Sewage Treatment Plant, Shell Gas Station, SM City Sucat Building B, AGX Express, Clean Fuel Gas Station, Oyster Plaza, Subic GS Auto Inc., Logistics Cargo Forwarders & Brokerage Corp., McDonald’s, CargoAire Freight Forwarders Inc., Airport Citimall, Olivarez Plaza at Petron Gas Station.

→ Bahagi ng Amvel Private Road mula Ninoy Aquino Ave. hanggang at kasama ang The Premier Medical Center, The Amvel Mansions, El Shaddai International House of Prayer, Hankyu Hashin Express, Yusen Logistics, Glacier Megafridge at Kintetsu World Express sa Amvel Business Park.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng pagtatayo ng C5 South Link Expressway Project sa Dr. A. Santos Ave. (Sucat Road) sa Bgy. San Dionisio, Parañaque City.

BULACAN (NORZAGARAY AT SAN JOSE DEL MONTE CITY)

NOBYEMBRE 5, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 8:00AM at 8:30AM at Sa pagitan ng 3:30PM at 4:00PM

→ Bahagi ng Bgys. Poblacion at Tigbe sa Norzagaray; Bgys. Minuyan II, III & IV, Citrus, Assumption, Santo Niño II, Bagong Buhay II, San Martin III & IV at San Rafael sa San Jose Del Monte City.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Sapang Palay substation.

MANILA (MALATE AT SAN ANDRES BUKID) AT MAKATI CITY (PALANAN)

NOBYEMBRE 5, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 8:30AM at 8:59AM at sa pagitan ng 4:01PM at 4:30PM

→ Bahagi ng Taft Ave. mula Bankard Building hanggang at kasama ang Madison Square Condominium sa Malate, Manila.

→ Bahagi ng Estrada St. mula Mayflower Building hanggang at kasama ang R. C. Geronimo Phils. Builders Co. Inc. at Residencia De Dios sa Malate, Manila.

→ Bahagi ng Estrada St. mula Arellano Ave. hanggang at kasama ang Lemery, G. Del Pilar, Taal, Alejo Aquino, Camachile, Conchu at Bautista Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Don Pedro St. mula Arellano Ave. hanggang Bautista St. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Dian St. mula Estrada St. hanggang Consuelo St. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng P. Ocampo St. mula Arellano Ave. hanggang at kasama ang G. Del Pilar, A. Aquino, Alfonso, T. Ayala, A. Roxas at Conchu Sts.; at International Eagle Group of Properties Inc. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Filmore St. mula Zobel Roxas St. hanggang Diesel St. kasama ang AGC Building sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Boyle St. mula Bautista St. hanggang Filmore St. kasama ang Geotesting (International) Inc. sa Bgy. Palanan, Makati City.

→ Bahagi ng Dian St. mula Boyle St. hanggang at kasama ang Einthoven, Diesel at Curie Sts. sa Bgy. Palanan, Makati City.

DAHILAN: Testing works sa loob ng Meralco – Malate substation.

QUEZON CITY (PASONG TAMO)

NOBYEMBRE 5, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00AM at 2:00PM

→ Bahagi ng Himalayan Road mula malapit sa Cartier St. hanggang Fidji St. sa Villa Carolina Subd. kasama ang Pantranco Compound; at St. Claire School Annex - Tandang Sora.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Himlayan Road sa Bgy. Pasong Tamo, Quezon City.

CAVITE (ALFONSO, GEN. EMILIO AGUINALDO, AT MAGALLANES)

NOBYEMBRE 5, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00AM at 3:00PM

→ Bahagi ng Real at De Guia Sts. mula Colon St. hanggang at kasama ang Jovillar at Salcedo Sts. sa Magallanes town proper sa Magallanes.

→ Bahagi ng Kaytitinga – Magallanes Road mula Magallanes town proper hanggang at kasama ang Kaytitinga II at Kaysuyo sa Alfonso; Bgy. A. Dalusag, Gen. Emilio Aguinaldo; Bgys. Tua, Kay-apas, Medina, Baliwag, Caluangan, Bendita 1 & 2, Urdaneta, San Agustin, Ramirez, Pacheco, Urdaneta at Kabulusan sa Magallanes.

DAHILAN: Line maintenance works sa Kaytitinga – Magallanes Road sa Bgys. Tua, Kay-apas, Medina, Baliwag, Caluangan, Bendita 1 & 2, Urdaneta, San Agustin, Ramirez, Pacheco, Urdaneta at Kabulusan sa Magallanes, Cavite.

LAGUNA (SAN PABLO CITY)

NOBYEMBRE 5 - 6, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00PM (Huwebes) at 4:00AM (Biyernes)

→ Bahagi ng San Roque – Sta. Monica Road mula Teachers Village hanggang Basketball Court sa Bgy. Sta. Veronica kasama ang Samuel Plate at Glu Hotel; Angeles Heights Subd., Laurel Ville Phase II Subd., New City Phase II Subd., South East Meadows Subd., Lynville Homes Subd., Southwynd Residences at Villa Sta. Monica Subd. sa Bgys. Sta. Veronica, Sta. Monica, San Rafael at San Roque.

→ Bahagi ng Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) mula Elard Car Repair Shop hanggang at kasama ang Center Point Builders Supply, BIR, Wilcon Home Depot, Misono Restaurant at Lynderson Arcade; Metropolis Subd. at Doña Maria 1 & 2 Subds. Sa San Pablo City proper.

→ Bahagi ng Sta. Monica – Bagong Lipunan Kaliwa Road mula malapit sa Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) hanggang Creekside sa Bgys. San Gabriel at San Pablo City proper.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) sa San Pablo City proper, San Pablo City, Laguna.

LAS PIÑAS CITY (PULANG LUPA UNO)

NOBYEMBRE 6, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng C-5 Road Ext. mula Diego Cera Ave. hanggang malapit sa CAVITEX.

DAHILAN: Line reconductoring works sa C-5 Road Ext. sa Bgy. Pulang Lupa Uno, Las Piñas City.

PASIG CITY (PINAGBUHATAN) AT RIZAL PROVINCE (CAINTA)

NOBYEMBRE 7, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00AM at 9:30AM at sa pagitan ng 2:30PM at 3:00PM

→ Bahagi ng Hon. Alfonso Sandoval Ave. mula malapit sa Molave St. hanggang at kasama ang Arezzo Place Subd. at Villa Cuana Subd. Phases 1 - 3; Centennial 1-A, 1-B & 2 Sts.; San Roque Supermarket Retail Systems, Premier Ready-Mix Inc. at Polyline Industries Inc. sa Bgy. Pinagbuhatan, Pasig City; at Villa Cuana Subd. sa Bgy. San Andres, Cainta, Rizal Province.

→ Bahagi ng Hon. Alfonso Sandoval Ave. mula Ruby St. sa Greenwoods Executive Village Phase IV hanggang Greenwoods Ave. kasama ang Isla Homes II & III Compound, Munting Bahayan Subd., Villa Gloria Homes Compound, Villa Miguela Subd., Golden Homes Compound, Villa Alegre Subd., Cristina Homes at Manjos Industrial Compound; Finnex Sales International Inc., Meatropolis Food Inc., Sunny Realty Corp., J. V. Angeles Construction Corp., BK Systems Philippines Inc. at Manila Water Ilugin Sewage Treatment Plant sa Bgy. Pinagbuhatan, Pasig City; at Pag-Ibig Homes sa Bgy. San Andres, Cainta, Rizal Province.

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula R. Jernie Panganiban St. hanggang at kasama ang Abraza Subd., Suarez Ville Subd. at Esguerra Compound; Pinagbuhatan Elementary School at Escuela Catolica De San Sebastian sa Bgy. Pinagbuhatan, Pasig City.

→ Bahagi ng Urbano Velasco Ave. mula malapit sa Hon. Alfonso Sandoval Ave. hanggang Ferrer St. kasama ang M. C. Guinto, C. Cruz, Pinalad at Salandanan Sts.; Roads I & II; Molave Compound; Pinagbuhatan High School at L T Steel Center Inc. sa Bgy. Pinagbuhatan, Pasig City.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Hon. Alfonso Sandoval Ave. mula Magsaysay St. hanggang Emerald St. kasama ang Sapphire at Diamond Sts. sa Greenwoods Executive Village Phase IV; Sitio Ilugin Phases I & II; Krisp & Kleen Laundry Services, Ilugin Elementary School at Air Liquide Philippines sa Bgy. Pinagbuhatan, Pasig City.

DAHILAN: Reconstruction ng primary lines, paglilipat ng mga pasilidad at line reconductoring works sa Hon. Alfonso Sandoval Ave. sa Bgy. Pinagbuhatan, Pasig City.

BULACAN (CALUMPIT AT HAGONOY)

NOBYEMBRE 8, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 4:00AM at 9:00AM

→ Bahagi ng MacArthur Highway mula Meralco – Calumpit substation hanggang Calumpit - Pulilan Road kasama ang Teh Hsin Enterprise Phils. Sa Bgy. Caniogan, Calumpit.

→ Bahagi ng Calumpit - Pulilan Road mula MacArthur Highway hanggang Esguerra St. sa Bgy. Dampol II-A, Pulilan kasama ang Feedmix Specialist, Foster Foods, Fisher Farms, Northeast Knittex at 2000 Steel Corporation; Bgys. Dampol II-A at Dampol II-B sa Pulilan; Bgys. Caniogan, Corazon, Pungo at Sto. Niño sa Calumpit.

→ Bahagi ng Iba O’ Este at Palapat Roads mula Bgy. Sta. Monica hanggang at kasama ang Bgy. San Isidro sa Paombong; Bgys. Hangas, Sto. Niño, San Sebastian, San Nicolas at Marulao sa Hagonoy.

→ Bahagi ng Canioza Road mula Calumpit – Hagonoy Provincial Road hanggang at kasama ang Purok 3, 1 & 2 at Sitios 1 – 3 sa Bgys. Bulusan at Calizon sa Calumpit.

→ Bahagi ng Meysulao Barangay Road mula Capt. V. Cruz St. hanggang Macabebe – Calumpit – Apalit Road kasama ang Puroks 2 – 6 sa Bgys. Meysulao, San Jose at San Miguel sa Calumpit.

→ Bahagi ng Macabebe – Calumpit – Apalit Road mula Caduang Tete St. hanggang at kasama ang San Miguel Barangay Road; Puroks 1 – 4; Cabu at Dike Sts. sa Bgys. Meysulao at San Miguel sa Calumpit.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Calumpit substation.

MANILA (SAN ANDRES BUKID) AT MAKATI CITY (LA PAZ AT SAN ANTONIO)

NOBYEMBRE 8, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 8:30AM at 9:00AM at sa pagitan ng 2:00PM at 2:30PM

→ Bahagi ng G. Del Pilar St. mula Zobel Roxas St. hanggang at kasama ang Pablo Ocampo Sr. St. (Vito Cruz), Florentino Torres (Dagonoy) at A. Francisco Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng A. Francisco at Arellano Ave. mula Pres. Sergio Osmeña Highway (South Luzon Expressway) hanggang malapit sa Zapanta St. kasama ang Alejo Aquino, Leyte, Taal at Espiritu Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Zobel Roxas St. mula G. Del Pilar St. hanggang Lemery St. kasama ang Antara Spa at Arguelles Medical Center sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Pres. Sergio Osmeña Highway (South Luzon Expressway) mula Mufflerland hanggang BMC Executive Homes sa San Andres Bukid, Manila.

→ Bahagi ng Zobel Roxas St. mula Pablo Ocampo Sr. St. Ext. (Vito Cruz Ext.) sa Bgy. San Antonio, Makati City hanggang Balagtas St. kasama ang Akle St.; Rafael Palma Elementary School sa Bgy. La Paz, Makati City.

→ Bahagi ng Archimedes St. mula Balagtas St. hanggang at kasama ang Eureka, Dumas at Caton Sts. sa Bgy. La Paz, Makati City.

Sa pagitan ng 8:30AM at 2:30PM

→ Bahagi ng Perlita St. mula Pablo Ocampo Sr. St. (Vito Cruz) hanggang at kasama ang Madre Perla, Estrada at Opalo Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Perlita St. sa San Andres Bukid, Manila.