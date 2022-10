Lugar sa Noveleta, Cavite na walang kuryente noong Oktubre 30, 2022 kasunod ng pananalsa ng Bagyong Paeng. Mark Demayo, ABS-CBN News

Tiniyak ngayong Lunes ng Meralco na puspusan ang kanilang pagtatrabaho upang maibalik ang kuryente sa mga lugar na nawalan bunsod ng pananalasa ng Bagyong Paeng noong weekend.

"Tuloy-tuloy din naman ang pagtatrabaho namin. Sabi ko nga, walang humpay, walang puknat, 'di kami hihinto hanggang 'di naibabalik ang mga customer na nawalan ng kuryente," sabi ni Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Higit 4 milyong kostumer ng Meralco ang nawalan ng kuryente sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng.

Pero ngayong hapon ng Lunes, nasa higit 50,000 na lang ang walang kuryente, na pinakiusapan ng Meralco na maghintay-hintay lang.

Sa mga probinsiyang sinalanta ng bagyo, 35 electric cooperatives pa ang nakakaranas ng partial power interruption habang 3 naman ang wala pa talagang kuryente.

"Within siguro itong this week, mae-energize na lahat," ani Ric Campoto ng National Electrification Administration.

Naayos naman na ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) ang mga nasirang transmission line maliban sa 3 probinsiya.

Kasama rito ang mga sineserbisyuhan ng Aurora Electric Cooperative, Quezon I Electric Cooperative at Benguet Electrc Cooperative, ani NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza.

Bagaman nagkaroon ng water interruption advisory, hindi nawalan ng tubig ang mga taga-Kawit at Noveleta sa Cavite, ayon sa Maynilad.

Pagdating naman sa internet signal, fully operational na ang buong National Capital Region at inaayos na ang sa mga rehiyon kung saan nagpakalat ng mga charging stations at libreng tawag ang Globe.

May alok ding libreng tawag, WiFi at charging services ang PLDT-Smart sa mga nasalanta ng bagyo sa Quezon, Sultan Kudarat at Maguindanao del Norte.

Nagbigay din umano ang PLDT-Smart ng emergency load sa provincial disaster risk reduction management offices.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News