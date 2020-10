Ilan pang LPG companies nag-anunsiyo ng taas-presyo sa Nobyembre

ABS-CBN News/File Photo

MAYNILA - Nag-anunsiyo na rin ng taas-presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas ang ilang kompanya na ikakasa sa Nobyembre 1.

LPG PRICE ADVISORY:

Please be informed that Phoenix LPG Phils.,Inc. will INCREASE the prices of Phoenix Super LPG by P3.20 per kilogram and Auto LPG by P1.80 per liter effective 12:01AM of 01 November 2020. Thank you. — alvin elchico (@alvinelchico) October 31, 2020

Ang Phoenix LPG Philippines Inc. may taas-presyo na P3.20 kada kilo ng Super LPG. May P1.80 dagdag-presyo rin sila sa kada litro ng Auto LPG na epektibo alas-12:01 ng madaling-araw.

May P2.84 kada kilong dagdag-presyo rin ang Solane na sisimulan alas-6 ng umaga ng Nobyembre 1.

ADVISORY



Please be advised that we are increasing our Solane-branded LPG price by Php 2.84/kg VAT exclusive effective Nov 1, 2020 at 6AM. Thank you. — alvin elchico (@alvinelchico) October 31, 2020

Una nang nag-anunsiyo ang Petron na magkakaroon sila ng taas-presyo sa LPG noong Biyernes.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News