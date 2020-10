'Putulan' dahil sa di-nabayarang water, electric bills sa ilang lugar tuloy na

Magsisimula nang magbigay ng disconnection notice ang Meralco, Maynilad, at Manila Water -- na sakop ang Metro Manila at ilang karatig-lugar -- sa mga susunod na araw.

Ito ay matapos munang ihinto ang putulan ng mga utility services sa mga kabahayan dahil sa epekto ng coronavirus disease (COVID-19) lockdown sa kabuhayan ng mga Pilipino.

May mga susunding proseso ang mga utility company kapag nakatanggap na ng disconnection notice ang isang customer. Ang Manila Water, tatlong beses magbibigay ng disconnection notice bago ito mauwi sa putulan.

"Kung after 3 times at wala pa ring tumatanggap nang personal, ito ay nire-register mail natin but ideally dapat pag 'sinerve' ang notice of disconnection 'yung customer o kung sino man ang representative nila ay personal na tatanggapin ito," ani Manila Water spokesman Jeric Sevilla.



Ang Maynilad, sa susunod na linggo magsisimulang magbigay ng disconnection notice.

Paalala ng Metropolitan Manila Sewerage Systems Regulatory Office, puwedeng iwan sa kahit kaninong kasama ng customer ang disconnection notice at may tatlong pagkakataon na ibibigay bago mauwi sa putulan.

"'Yung first bill niyo 60 days before the notice of disconnection that can be served to you, the second bill, 'yung next bill after the unpaid bill na may nakalagay na unpaid bill kayo, then ang notice of disconnection na po,” ani Patrick Ty, MWSS chief regulator.

Sa Meralco, puwede munang installment ang mga bill mula Marso 16 hanggang Mayo 31, at Agosto 4 hanggang Agosto 18.

Alinsunod ito sa grace period na ipinapatupad ng gobyerno dahil sa COVID-19 pandemic.

Tiniyak naman ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga na may susunding proseso at hindi basta-basta ang pagputol ng kuryente.

"Hindi naman yan agaran, in terms of antemano ay puputulan mo agad, hindi po, may proseso po 'yan. May mga notisya po silang tatanggapin at di kami basta basta magpuputol nang walang basehan," ani Zaldarriaga.

Dumarating ang disconnection notice ng Meralco pagkatapos ng due date. May 5 araw ang customer para bayaran ito bago mauwi sa putulan.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News