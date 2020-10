Presyo ng baboy pinangangambahang tumaas

Ibinebenta ang karneng baboy sa Angeles City Public Market sa Pampanga, October 29, 2019. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinangangambahan ng isang grupo na baka tumaas umano ang presyo ng baboy sa mga palengke dahil sa kakulangan ng supply sa Luzon.

Aabot sa 65 porsiyento ng suplay ng baboy sa Luzon ang nawala dahil sa African swine fever o ASF. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), hindi pa napupunan ang mga nawalang baboy dahil sa ASF noong 2018.

Karamihan pa anila sa mga bagong katay na baboy na binebenta ngayon sa palengke ay galing sa Visayas at Mindanao. Kulang din ang biyahe sa paglilipat ng mga ito kaya hindi napupunan ang suplay sa Luzon.

"Baka umabot pa ng P300... Kung hindi ayusin ng Deparment of Agriculture ang transpo, magkakaproblema," ani SINAG chairman Rosendo So.

Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, makakaapekto sa presyo lalo na ng sariwang karneng baboy ang kakulangan ngayon ng supply sa mga palengke sa Luzon. Pero pinupunan naman aniya ito ng mga imported frozen meat.

Gayunman, natuklasan ng DA na may grupong nang-iipit umano ng suplay ng frozen meat para pataasin ang presyo nito sa merkado.

"Pinapa-analyze ko sa National Meat Inspection Service kung bakit hindi nilalabas. Profiteering, that's one problem," ani Dar.

Sa kabila nito, ang mismong ahensiya ang sinisisi ng SINAG dahil matagal na umano silang nanawagan na tulungan ang mga supplier sa Mindanao na dalhin ang karne sa Luzon.

"Sinasabi na natin sa DA na tulungan [ang supplier] but wala pa ring malaking tulong galing sa DA na iparating. Mostly private sector lang, mga hog raiser ang gumagawa ng paraan para dalhin dito sa Luzon ang mga stocks ng baboy. Dahil walang masyadong action for the past five months, kaya sumipa 'yung presyo. Lalong tataas iyan," ani So.

Pinag-aaralan ng SINAG kung kakasuhan nito ang DA dahil umano sa kapabayaan nitong tiyakin na may sapat na pasilidad sa pag-transport ng baboy patungong Luzon.

— Ulat ni Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News