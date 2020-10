Pagpapahaba ng 'floating status' period 'takaw-abuso': labor group

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Pinapayagan na ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang pagpapalawig sa 6 buwang "floating status" ng mga manggagawang nagtatrabaho sa mga kompanyang apektado ng pandemya para maiwasan silang tuluyang mawalan ng trabaho.

Sa ilalim kasi ng batas, pinapayagan sa Labor Code of the Philippines na magsuspinde ng operasyon ang mga negosyo hanggang 6 na buwan lamang.

Sa implementing rules and regulations at mga desisyon ng Korte Suprema, kung lalagpas daw ng 6 na buwan at hindi pa rin kayang ibalik sa trabaho, kailangan nang i-retrench at bayaran ng separation pay ang manggagawa.

Pero hirap ngayon ang mga negosyong magbayad ng separation pay kaya sa Department Order No. 215 ay pinayagan ng DOLE ang extension nito pero dapat ay agree ang parehong partido.

"Ito pong department order na ito ay binibigyan lamang po ng laya o ng espasyo 'yung employer at employees na mag-agree na sila, na i-extend ang floating status for a period not exceeding 6 months," sabi ni Labor Undersecretary Benjo Benavidez.

Ayon sa DOLE, 2.1 milyong manggagawa ang nahinto sa trabaho dahil sa temporary closure at ito ang mga trabahong gustong masagip ng department order.

Idiniin naman ng DOLE, hindi puwedeng pwersahin ang mga manggagawa sa extension ng floating status.



Kapag pumayag naman sila, dapat din sila hayaang humanap ng iba pang trabaho pansamantala.



Pero ayon sa Defend Jobs Philippines, takaw-abuso na naman ang bagong department order ng DOLE.



Wala kasing sahod ang mga manggagawang floating at hirap ding makahanap ng pansamantalang ibang trabaho.



Nagagamit din umanong dahilan ang pagkalugi para makaligtas sa obligasyon at makatipid ang abusadong kompanya.

"Sinasamantala 'yung issues ng pandemic para mag-retrench ng mga workers. Kadalasan 'yung mga nire-retrench nila 'yung matatagal na, which is mas malaki 'yung pananagutan nila sa mga benefits... Kukuha sila ng bago, mas bata, mas mababa 'yung sahod," ani Lloyd Magsoy, spokesperson ng Defend Jobs Philippines.

Ayon naman sa DOLE, ma-extend man ang floating status ay ibibigay pa rin dapat ang separation at benepisyo kung matapos ito at hindi pa rin makabalik sa trabaho.



Ilegal din para sa mga employer na mag-hire ng mga bagong tauhan habang nasa floating status ang iba nitong manggagawa.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News