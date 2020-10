Ilang kabahayan, ligtas muna sa putulan ng kuryente

Poste at mga metro ng Meralco. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagdesisyon ang Energy Regulatory Commission na hindi muna bibigyan ng disconnection notice hanggang Disyembre 31, 2020 ang mga konsumer na kumokonsumo ng hanggang 200 kilowatts per hour.

Maaalaalang naglagay ng moratorium o palugit ang gobyerno sa mga bayarin, gaya ng mga utility bills, dala ng epekto ng pandemya sa kabuhayan ng mga mamamayan.

Sa Meralco, katumbas ito ng 4 milyong kostumer. Sa buong bansa, nasa mahigit 6 milyong kostumer naman ang makikinabang.

"Maraming mabebenipisyuhan dito sa ERC issuance. All major cities are covered... Ang hinahanap natin dito eh let us give the relief where it is urgently needed," ani ERC chairman Agnes Devanadera.

Para sa grupong Laban Konsyumer, makatuwiran ang desisyon dahil marami ang makikinabang.

Watch more in iWantTFC

Pero ang Power4People Coalition, dismayado dahil lahat naman daw ay naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Nakasaad din sa desisyon ng ERC ang grace period at installment payment scheme ng mga kostumer na nasa ECQ at MECQ. Kailangan din ng mga supplier ng kuryente na magbigay ng grace period.

"Gusto nating akapin, kapain ang mas nasa mababa pero di naman puwede na may magsasara na electric cooperative kaya ginawa nating very equitable ang ating basis ng no-disconnection policy," ani Devanadera.

Inatasan din ng ERC ang Meralco at ibang kooperatiba na maglagay ng bill insert o abiso sa susunod na bill kaugnay ng bagong utos ng gobyerno.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News