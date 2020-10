Guidelines sa pag-claim ng senior, PWD discounts online ipinanawagan

MAYNILA — Nanawagan ang grupong Laban Konsyumer na maglabas ang pamahalaan ng malinaw na patakaran para magamit ng mga senior citizen at persons with disability (PWD) ang kanilang discounts sa online transactions, na naging patok sa gitna ng pandemya.

Sa ilalim kasi ng batas, may discount na 20 porsiyento at may exemption sa 12 porsiyentong value added tax ang mga senior at PWD.

Malaking tulong ito sa kanilang gastusin, pero giit nila, hindi nila ma-claim ang mga discount sa mga transaksiyon online.

Kaya naman hinihikayat ng Laban Konsyumer ang gobyerno na maglabas agad ng guidelines para mapakinabangan ito.

Sumulat na ang grupo sa Department of Social Welfare and Development at National Council on Disability Affairs para humingi ng aksiyon.

"Kasi sa internet transaction kasama na po ang medicine, food, drugs, and health devices... Harinawa po na mapadali. Na-acknowledge na po ng 2 ahensiya na sinulatan ko ang amin pong [request]," ani Vic Dimagiba, presidente ng grupo.

Todo-suporta naman ang Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines sa mungkahi ng Laban Konsyumer.

"Mahaga ngayon sa panahon na ito ng pandemic crisis na magbigay ang pamahalaan ng mga guidelines para sa ganoon, hindi mahirapan ang mga senior citizen ganu'n din ‘yung mga establisimyento," sabi ni Jorge Banal Sr., presidente ng grupo.

