MAYNILA - Nagbabadyang tumaas ang singil ng liquefied petroleum gas (LPG) sa Undas dulot ng pagsipa ng demand dahil sa bawas ng produksiyon at pagsisimula ng winter months sa Europa.

"Because yung OPEC countries na nagreduce ng production, this has an impact and at the same time in preparation for winter, nag-oorder mga bansang taglamig na panahon," ani REGASCO President Arnel Ty.

Kung nagbabadyang tumaas ang presyo ng LPG sa Nobyembre 1, namumuro namang masundan ang rollback ng diesel, gasolina, at kerosene.

Ngunit hindi pa masabi ang magiging galaw ng gasolina dahil maaaring masimot ito sa huling araw ng trading sa World Market ngayong Biyernes.

Batay sa unang apat na araw ng trading, nasa lagpas P0.90 ang bawas sa diesel, nasa P0.51 naman kada litro sa gasoline at P0.67 sa kerosene.

"Kasi di nga nakakalagpas ng P1 mukhang kailangang talagang bantayan natin ang Friday trading dahil sa liit nito pwedeng ang sa gasoline ay mawala ito," ani Energy Director Rino Abad.

Nagpaliwanag din ang DOE na hindi minamanipula ng gobyerno o kompanya ng langis ang presyuhan sa gitna ng obserbasyong palaging ams malalaki ang oil price hike kaysa rollback dahil hindi naman umano nako-kontrol ang presyo ng langis sa Pilipinas.

Nasa lagpas P37 na ang net o kabuuang increase sa diesel, mahigit P16 sa gasolina at P29 sa kerosene.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News