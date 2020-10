2 klase ng asukal ng SM Bonus 'di rehistrado'; mga produkto tanggal muna sa merkado

Kabilang ang SM Bonus Refined Sugar at SM Bonus Brown Sugar sa mga produktong 'di rehistrado sa Food and Drug Administration, ayon sa abisong inilabas noong Oktubre 22. Retrato mula sa Facebook page ng FDA

MAYNILA - Nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng asukal ng SM Bonus at iba pang mga 'di rehistradong produkto— dahilan para alisin ng SM Markets ang mga asukal sa kanilang mga tindahan.

Sa advisory na inilabas noong Oktubre 22, kinumpirma ng FDA na hindi rehistrado at walang certificate of product registration ang brown at refined sugar ng SM Bonus, maging ang mga sumusunod na produkto.

Melvan Ginger Brew With Turmeric And Lemongrass

Sweet Valley Freeze Dried Cranberry Coated With Milk Chocolate

Lorenzo Farm Dark Chocolate

Dahil dito, hindi raw matitiyak ng FDA ang kalidad at kaligtasan ng produkto.

"The FDA verified through post-marketing surveillance that the abovementioned food products are not registered and no Certificates of Product Registration (CPR) have been issued," anila sa pahayag.

Nagbabala rin sila sa mga establisimyento laban sa pag-advertise, pag-distribute, at pagbenta ng nasabing produkto.

Ayon naman sa SM Markets, aalisin muna nila sa mga tindahan ang mga naturang asukal habang kinukumpleto pa ng kanilang supplier ang requirements ng FDA.

"We are pulling out SM Bonus Sugar products mentioned in the FDA circular advisory No. 2020-1927 until such time that our supplier is able to meet FDA registration requirements," anila sa pahayag.

Wala pang pahayag ang ibang nabanggit na brands tungkol sa babala ng FDA.