Aarangkada na ang rebate o balik-bayad sa higit 140,000 kostumer ng Maynilad sa Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque na naapektuhan ng higit isang buwang water service interruption.

Sa public consultation ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ngayong Miyerkoles, inanunsiyo ni Chief Regulator Patrick Ty ang rebate na P65 simula sa November billing.

"The total amount is divided among all the affected customers. That's the reason why [the rebate is] just P65," ani Ty.

"What's important is there is a penalty and Maynilad has improved its services na," dagdag niya.

Ang hamon umano sa Maynilad ay kailangan talaga nilang ayusin at pagandahin ang serbisyo dahil konetkado ito sa hirit nilang dagdag-singil sa tubig mula 2024 hanggang 2027.

Nagbabala ang MWSS Regulatory Office na hindi sila mangingiming magpataw ng panibagong multa kung mauulit ang mahabang water interruption.

"This serves as a warning to them that the MWSS RO will not hesitate to impose sanctions, this sends a signal to them that they should fix every problem," ani Ty.

Ayon naman sa Maynilad, nasolusyonan na nila ang problema pero hindi nila maipapangakong hindi na ito mauulit.

"Hindi ko puwedeng sabihin totally na hindi na ito mangyayari, may mga extreme cases na beyond our control," ani Maynilad water supply operations head Ronald Padua.

Dahil sa dumadami na konsumer, kinakapos ang water supply galing Angat at Laguna Lake. Pasulpot-sulpot pa ang water interruption ng Maynilad para mapagkasya sa lahat ang supply.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News