Mga nagtitinda ng bulaklak, apektado sa pagsasara ng mga sementeryo

Dangwa Flower Market sa Sampaloc, Maynila. ABS-CBN News

Ilang dekada nang nagbebenta ng bulaklak ang mga tindero at tindera sa Dangwa Flower Market sa Maynila.

Naging maganda naman ang bentahan ng ilan sa kanila ngayong taon, sa kabila ng pandemya.

Pero problemado umano sila ngayong Undas, matapos ipag-utos ng gobyerno ang pagsasara ng mga sementeryo upang maiwasan ang pagtitipon-tipon ng maraming tao at makaiwas sa posibleng pagkalat ng COVID-19.

"Noong nag-lockdown, okay naman ang bentahan. Kahit papaano, kumikita naman. Ngayon hindi pa namin alam, ngayon na may occasion hindi pa namin alam... sugal lang talaga," sabi ni Mhira Clave, may-ari ng flower store.

"Wala pang kasiguraduhan kung kikita kami," sabi naman ng flower store owner na si Lloyd Casyao.

Normal na tumataas ang presyo ng bulaklak tuwing may okasyon, pero ayon sa mga vendor, napilitan silang magbawas ng presyo dahil matumal.

Ang dating P800 na special arrangement, puwede nang bilhin sa halagang P300 na lang.

Nagmura rin ang mga bouquet na hanggang P600 na lang mula P1,000.

Ayon naman sa online seller na Flowerstore.ph, talagang humina ang benta dahil sa mga bagyo at pagsara ng mga sementeryo.

"So the sale during Undas, usually are like 20 to 30 times like what you have on a normal day... but it is true this year, because it is atypical year, we are not seeing that increase," ani Saul Molla, chief executive officer ng Flowerstore.ph.

(Ang sale tuwing Undas, kadalasan diyan 20 hanggang 30 times ang benta kumpara sa ordinaryong araw. Pero di na totoo yan ngayong taon dahil sa pandemya)

"We were expecting that people would still be able to visit the cemeteries like today, tomorrow and Wednesday, but because of the typhoon that we have, it is also kind of affecting it," ani Molla.

(Inaasahan namin yung mga tao sana makakabisita sa sementeryo ngayong araw o bukas at Miyerkoles pero may bagyo naman.)

Discounted na rin ang mga bulaklak online pero mas mahal ito kumpara sa Dangwa.

Naglalaro sa P1,200 hanggang P4,400 ang presyo para sa mga bulaklak at kandila sa Flowerstore.ph, mula sa dating P2,500 hanggang P6,000.

Ayon sa mga nagtitinda ng bulaklak, panglima ang Undas sa pinakamalakas na araw ng bentahan kasunod ng Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, at Christmas.

Nagpapasalamat na lang ang ilang vendor na nauso ang "online selling" ngayong may pandemya.

"Despite the pandemic and despite having some bad months, the business has been really growing," ani Molla.

(Kahit may pandemya, kahit papaano lumalago ang negosyo)

Pero hindi nga lang lahat ay may kakayahan na kumita gamit ang e-commerce.

-- Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News