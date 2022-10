MAYNILA - Tiniyak ng pamunuan ng MRT-3 ngayong Martes na pananatillin nito ang seguridad at kaligtasan ng mga byahero ngayong parating na Undas 2022.

Inaasahan ang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong linggo para sa nalalapit na All Saints' Day and All Souls' Day.

Ayon sa MRT-3, kasado na ang pagpapatupad ng “Oplan Biyaheng Ayos” para sa Undas.

"Patuloy po ang ating mga security marshals sa pagpapanatili ng kaayusan sa ating mga istasyon at pagpapatupad ang “Seven Commandments” o pitong kautusan na dapat sundin kapag nakasakay ng mga tren,” ayon kay MRT-3 General Manager Engr. Federico J. Canar, Jr.

Tiniyak ni Canar na sapat ang bilang ng mga kawaning nakatalaga upang siguraduhin ang walang patid na serbisyo kasama na ang ticketing booth at ang pagpapatupad ng minimum public health standards kontra sa COVID-19.

Bawat istasyon ay mayroong public address system at Commuter Welfare Desk.

Ipinaalala rin ng pamunuan ng MRT-3 ang pagsunod sa "7 Commandments" para sa mga mananakay ng tren, kasama na ang mga sumusunod:

• Magsuot ng face mask

• Bawal ang pagsasalita, pakikipag-usap o pagsagot ng telepono

• Bawal ang pagkain

• Kailangang may sapat na ventilation

• Kailangang may frequent disinfection

• Bawal magsakay ng symptomatic passenger

• Kinakailangang sumunod sa appropriate physical distancing.

Regular holiday or weekend schedule ang ipatutupad ng MRT-3 mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 1 na may unang byahe ng tren sa North Avenue Station simula 4:#8 ng umaga at 5:19 naman mula sa Taft Avenue Station.

Samantala, 9:30 ng gabi naman ang huling byahe mula sa North Avenue Station at 10:19 naman ng gabi mula sa Taft Avenu Station.