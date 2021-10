Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Mula sa dating P500, nasa P700 na ang gastos ng jeepney driver na si Florendo Taylan sa diesel kada araw.

Dahil P400 ang boundary, P200 na lang ang naiuuwi niya sa pamilya. Ang masakit pa, hanggang ngayon daw ay hindi pa rin niya nakukuha ang mga nakalipas na ayuda para sa mga tsuper mula Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

"Taghirap talaga… Kailangan talaga makakuha rin kahit papaano para makaraos man lang sa hirap," aniya.

Ang taxi driver namang si Alfredo Belando, alas-5 pa ng umaga pumasada pero tanghali na, kulang pa rin ang pang-boundary. Ang mahigit P1,000 kasi sa kinita, napunta lang sa gasolina.

"Sa halip na two times a day, once a day na lang kumakain, P100 ang isang kain para may maiuwi sa pamilya," hinaing niya.

Nag-anunsyo na ang oil companies ng panibagong oil price hike simula Martes. Nasa P1.15 kada litro ang taas-presyo sa gasolina, P0.45 sa diesel, at P0.55 sa kerosene.

Ayon sa Department of Energy, bahagi pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa world market na itinutulak ng tumataas na demand at sinasabayan pa ng kakulangan sa supply.

Pero nakikita umano ang pagbalanse ng world supply at demand pagdating ng Disyembre.

Ilang senador naman ang nagsusulong na suspindihin na ang excise tax sa langis. Kung tatanggalin kasi ang buwis, mahigit P11 kada litro sa gasolina at mahigit P6 sa diesel at kerosene din ang matatapyas.

Pero ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, mabagal ang proseso dahil kailangan pang isabatas ang suspensiyon ng buwis.

Nagbabala na rin ang Department of Finance na aabot sa P131 billion ang mawawalang kita sa pamahalaan kapag tinanggal ang excise tax sa petrolyo kaya kailangan ng mas mabilisan at mas murang solusyon.

Kaya hirit ni Gatchalian, bigyan ng ayuda ang mga tsuper.

"What we need is immediate relief for drivers. My proposal is to reactivate the Pantawid Pasada Program. This has been reactivated many times already to cushion the impact of price aberration... It can come from a calamity fund," aniya.

Kung sakali, P1,700 hanggang P2,000 ang matatanggap kada buwan sa loob ng 3 buwan kada benepisyaryong public utility driver.

Pero ayon sa grupong Laban Konsyumer, hindi puwedeng ilimita ang ayuda sa mga tsuper dahil lahat ay tinatamaan na ng oil price hikes.

Para sa grupo, mas mabisang ayuda pa rin ang suspensiyon ng excise tax.

Hindi rin daw tama na P131 billion ang mawawala sa pamahalaan dahil hindi naman buong taon ang isinusulong nilang suspensiyon.

"We said only for a limited period. In fact sa amin we said calibrated, let's say 15 days muna... Ang calculation ko mga less than P500 million and about P30 million per day. That's not a big amount," ani Vic Dimagiba.

Mula Enero ay pumalo na sa halos P20 kada litro ang itinaas sa gasolina, P18 sa diesel at halos P16 sa kerosene.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News