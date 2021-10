MAYNILA - Tiwala ang Department of Agriculture na hindi gaanong tataas ang presyo ng gulay sa Metro Manila habang papalapit ang Pasko.

Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa nitong Lunes, stable ang suplay ng gulay dahil nakababawi na ang mga magsasaka sa mga lugar na sinalanta ng bagyo.

“Masisigurado natin na stable 'yung suplay. Ganun din ang presyo, pero alam natin na dahil nga magpa-Pasko, tumataas ang demand. Natural 'yun magkakaroon ng kaunting dagdag,” aniya.

Nasa sa 180 metriko toneladang gulay ang dumating mula Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, at Bicol Region sa Quezon City sa ilalim ng KADIWA program ng pamahalaan.

Kabilang dito ang highland at lowland na mga gulay katulad ng carrot, sayote, pechay, patatas, kalabasa, kamatis, pipino, talong, at ampalaya.

Tuluy-tuloy na rin umano ang pagbagsak ng gulay mula probinsiya patungo sa Metro Manila.

“It only shows na wala tayong problema pagdating sa suplay ng highland at lowland vegetables,” ani De Mesa.

Ayon kay Dennis Arpia, assistant director ng agribusiness and marketing service ng DA, patuloy ang pagbibigay ng tulong at ayuda ng pamahalaan sa mga magsasaka upang matiyak ang produksyon ng gulay at kita ng mga magsasaka.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC