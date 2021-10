Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nag-anunsiyo na ang ilang kompanya na magkakaroon sila ng taas-presyo sa langis simula Oktubre 26.

Ito na ang ika-9 na sunod na linggong magkakaroon ng taas-presyo.

Ang PTT Philippines, Clean Fuel, at Petro Gazz, may P1.15 taas-presyo sa gasolina at P0.45 taas-presyo sa kada litro ng diesel.

Magsisimula ng alas-6 ng umaga ang taas-presyo sa PTT Philippines at Petro Gazz habang magsisimula naman ang taas-persyo sa Clean Fuel alas-4 ng hapon.

Ganito rin ang taas-presyo Seaoil, Caltex, at Shell sa kanilang gasoline at diesel products, habang may taas-presyo silang P0.55 sa kada litro ng kerosene.

Alas-12:01 ng madaling araw magsisimula ang taas-presyo ng Caltex habang alas-6 naman ng umaga aarangkada ang taas-presyo ng Shell at Seaoil.

Noon nang ipinaliwanag ng mga taga-industriya na bagama't humupa ang presyo ng langis sa world market noong Martes at Huwebes ay bigla itong tumaas sa mga sumusunod na araw.

Nasa halos P20 kada litro na ang iminahal ng gasolina mula Enero, P18 naman sa diesel at mahigit P15 sa kerosene.

Noon na ring hiniling ng mga tsuper na taasan ang minimum na pasahe.— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

Kaugnay na balita:

Watch more on iWantTFC