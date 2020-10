ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Oktubre 26-30

Nag-abiso ang Meralco na makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ngayong linggo.

MANILA (SAN ANDRES BUKID)

OKTUBRE 26 - 27, 2020, LUNES HANGGANG MARTES

Sa pagitan ng 11:30PM (Lunes) at 5:30AM (Martes)

→ Bahagi ng Mercedes St. mula Pablo Ocampo Sr. St. (Vito Cruz) hanggang malapit sa A. Roxas St.

→ Bahagi ng Bautista St. mula Don Pedro St. hanggang malapit sa A. Roxas St. kasama ang Becky’s Kitchen.

→ Bahagi ng Consuelo St. mula malapit sa Bautista St. hanggang Conchu St.

DAHILAN: Line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Mercedes, Bautista at Conchu Sts. sa San Andres Bukid, Manila.

LAGUNA (CABUYAO CITY)

OKTUBRE 27, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Fusion Drive mula Park Drive hanggang at kasama ang Metastone Mfg. Corp., Perkeno Plastics, Pepsi-Cola Cabuyao Plant, TransAsia at Portion Fillers Food Products sa Light Industry & Science Park I (LISP I) sa Bgy. Diezmo.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa Fusion Drive sa Light Industrial & Science Park I (LISP I), Bgy. Diezmo, Cabuyao City, Laguna.

LAGUNA (CABUYAO CITY)

OKTUBRE 27 - 28, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Martes) at 4:00 AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Interior St. mula Sta. Rosa – Cabuyao National Highway (Manila South Road) hanggang at kasama ang Ohtsuka Poly-tech Warehouse at Smart Piltel Office sa Bgy. Niugan.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa Sta. Rosa – Cabuyao National Highway sa Bgy. Niugan, Cabuyao City, Laguna.

PARAÑAQUE CITY (SAN DIONISIO)

OKTUBRE 27 - 28, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Martes) at 4:00 AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Dr. A. Santos Ave. (Sucat Road) mula Ninoy Aquino Ave. hanggang at kasama ang Maynilad Parañaque Sewage Treatment Plant, Shell Gas Station, SM City Sucat Building B, AGX Express, Clean Fuel Gas Station, Oyster Plaza, Subic GS Auto Inc., Logistics Cargo Forwarders & Brokerage Corp., McDonald’s, CargoAire Freight Forwarders Inc., Airport Citimall, Olivarez Plaza at Petron Gas Station.

→ Bahagi ng Amvel Private Road mula Ninoy Aquino Ave. hanggang at kasama ang The Amvel Mansions, El Shaddai International House of Prayer, Hankyu Hashin Express, Yusen Logistics, Glacier Megafridge at Kintetsu World Express sa Amvel Business Park.

DAHILAN: Pagpalit ng sirang poste sa Dr. A. Santos Ave. (Sucat Road) sa Bgy. San Dionisio, Parañaque City.

CALOOCAN CITY (DAGAT-DAGATAN AT POBLACION)

OKTUBRE 28, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Tanigue St. mula Dagat-Dagatan Ave. hanggang at kasama ang Birds Of Paradise, Tamban at Libis Orkana Sts.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad at maintenance works sa Dagat-Dagatan Ave. sa Dagat-Dagatan, Caloocan City.

RIZAL PROVINCE (CAINTA)

OKTUBRE 28 – 29, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 5:00 AM (Huwebes)

→ Midland Steel sa St. Anthony Subd., Bgy. San Juan.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa Marikina 64VG – Dolores 65XM – Manggahan 61ZM - St. Anthony 61ZN 115kV transmission lines.

RIZAL PROVINCE (CAINTA)

OKTUBRE 28 – 29, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 5:00 AM (Huwebes)

→ Midland Steel sa St. Anthony Subd., Bgy. San Juan.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa Dolores 65XM – Manggahan 61ZM – St. Anthony 61ZN – Marikina 64VG 115kV transmission lines.

QUEZON CITY (NOVALICHES)

OKTUBRE 28 – 29, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 5:00 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Susana St. mula Quirino Highway hanggang at kasama ang Tarhaville Subd., Plain Ville Subd. at Good Haven I Subd.; Masaya, Nenita, Nenita Ext., Luzviminda, Sta. Trinidad, Luz, Belen, Sta. Marcela, Arceli, Senading, Gloria, Marianito at Bayes Sts.; at Accord Laboratories sa Bgys. Gulod at Sta. Lucia.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at reconductoring ng primary lines sa Susana St. sa Bgy. Gulod, Novaliches, Quezon City.

MANILA (TONDO)

OKTUBRE 28 – 29, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Miyerkoles) at 4:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Nicolas Zamora St. mula Juan Luna St. hanggang Dandan St.

→ Bahagi ng Gerona St. mula Nicolas Zamora St. hanggang Franco St.

→ Bahagi ng Francisco St. mula Franco St. hanggang malapit sa Yangco St.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa Nicolas Zamora St. sa Tondo, Manila.

PASIG CITY (SAN ANTONIO)

MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES, OKTUBRE 28 – 29, 2020

Sa pagitan ng 11:30 PM (Miyerkoles) at 5:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Sapphire Road mula F. Ortigas Jr. Road (Emerald Ave.) hanggang Onyx Road kasama ang Unionbank Plaza Bldg., Marco Polo – Ortigas at Jollibee sa Ortigas Commercial Center.

→ Bahagi ng Meralco Ave. mula malapit sa Doña Julia Vargas Ave. hanggang at kasama ang Metrowalk Commercial Complex, Horizon Condominium, Gold Park at CW Home Depot - Ortigas sa Ortigas Commercial Center.

→ Bahagi ng Ortigas Ave. mula F. Ortigas Jr. Road (Emerald Ave.) hanggang Meralco Ave. kasama ang Ortigas Bldg., Ministop, McDonalds at Shell gas station sa Ortigas Commercial Center.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa kanto ng Meralco Ave. at Doña Julia Vargas Ave. sa Ortigas Commercial Center, Bgy. San Antonio, Pasig City.

BULACAN

OKTUBRE 29, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 12:30 AM at 1:00 AM at sa pagitan ng 7:00 AM at 7:30 AM

→ Bahagi ng Angat – Bustos Provincial Road at M. A. Fernando St. mula Bgy. Donacion hanggang Pundicion St. kasama ang Taboc – Cacarong Barangay Road; Bgys. Taboc, Sulucan, Marungko, Sta. Lucia, Laog, Banaban, Baybay, Binagbag, Donacion, Sto. Cristo, San Roque at Sta. Cruz sa Angat.

→ Bahagi ng Bgys. Bayabas, Camachile at Pulong Sampalok sa Doña Remedios Trinidad; Bgy. Pinagtulayan sa Norzagaray; Bgys. Sapang Pahalang, Tukod at Pulo sa San Rafael; Bgy. Casalat sa San Ildefonso; at Bgy. Real De Cacarong sa Pandi.

Sa pagitan ng 1:00 AM at 1:30 AM at sa pagitan ng 6:30 AM at 7:00 AM

→ Bahagi ng Villarama Road mula Bgy. Bitungol hanggang at kasama ang Bgys. Bangkal, Baraka, Matictic, Partida, Poblacion at Tigbe sa Norzagaray.

Sa pagitan ng 1:00 AM at 7:00 AM

→ Bahagi ng Angat – Norzagaray Road mula Norzagaray – Sta. Maria Road hanggang at kasama ang Bgys. Marungko, San Roque, Santa Cruz, Santo Cristo, Encanto, Paltok at Taboc sa Angat; Bgys. Camachile at Pulong Sampalok sa Doña Remedios Triniad; Bgy. Bigte sa Norzagaray; Bgy. Malawak sa Bustos; Bgys. Bagong Barrio, Cacarong Bata, Cacarong Matanda, Cupang, Pinagkuartelan, Poblacion, Real De Cacarong, Siling Bata at Siling Matanda sa Pandi.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad at line reconductoring works na apektado ng DPWH road widening sa Bgy. Pugpog, Norzagaray, Bulacan.

CAVITE (MENDEZ – NUÑEZ AT TAGAYTAY CITY)

OKTUBRE 29, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Maglabe Drive mula Tagaytay – Nasugbu Highway sa Bgy. Asisan, Tagaytay City hanggang M. Dimapilis St. sa Bgy. Anuling Lejos II, Mendez – Nuñez kasama ang Soto Grande Subd. Phases 1 & 2, Tagaytay Garden Villas Subd., Woodsborough Loghomes, Merlinda Residences IV, Las Brizas De Tagaytay Subd., Guinhawa Subd; Gen. Emilio Aguinaldo St.; Guinhawa Elementary School, CBCP - NASSA BEC Development Center Compound, Center for Resiliency, Empowerment & Integral Development (CREED), The Flower Farm Corp. Compound at Tagaytay City Water District (TCWD) Water Pump No. 11 sa Bgys. Asisan, Guinhawa South, Kaybagal South at Mendez Crossing West.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste, line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Maglabe Drive sa Bgys. Asisan, Guinhawa South, Kaybagal South at Mendez Crossing West sa Tagaytay City, Cavite.

LAGUNA (BIÑAN CITY)

OKTUBRE 29 – 30, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng A. Bonifacio St. mula Pedro Escueta St. hanggang Plaza Limaco kasama ang Muñoz Compound; Biñan Public Market, Sentrong Pangkultura Ng Biñan at Laguna Water - Public Market Water Pump sa city proper.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa A. Bonifacio St. sa Biñan City Proper, Laguna.

VALENZUELA CITY

OKTUBRE 29 – 30, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Huwebes) at sa pagitan ng 5:00 AM at 5:30 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula Fortune St. hanggang malapit sa Dela Cruz St. kasama ang Decena at Navarette Sts.; Arkong Bato National High School, Topfil Industries Inc., Sweet Dynamics Corp. Plant at United Steel Technology International Corp. sa Bgys. Arkong Bato at Palasan.

→ Bahagi ng F. Valenzuela St. mula Fortune St. hanggang Decena St. kasama ang San Diego Subd.; Mendoza at Salvador Sts.; at Renry Daughtson Inc. sa Bgys. Arkong Bato at Palasan.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 5:30 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Daang Putol St. mula B. Espiritu St. hanggang Esteban St. sa Bgys. Mabolo at Pasolo.

→ Bahagi ng Pasolo Road mula Daang Putol St. hanggang at kasama ang C. San Juan St. sa Bgy. Pasolo.

→ Bahagi ng M. H. Del Pilar St. mula M. Hernandez St. hanggang malapit sa Maligaya St. kasama ang Kapt. Akong, G. Feliciano at Sebastian Sts.; Ever Supermarket – Polo, San Diego Parochial School, Polo National High School, Over Coffee Marketing & Consultancy Inc. at Valenzuela LGU Flood Control Pump sa Bgys. Mabolo, Palasan at Pulo.

→ Bahagi ng Kabesang Imo St. mula M. H. De l Pilar St. hanggang Lansones St. kasama ang A. Deato Subd., Bilog Road; Cadena De Amor, Sampaguita, Dr. P. Valenzuela at Kapt. Nayon Sts.; at Nuestra Señora de Guia Academy sa Bgys. Balangkas at Pariacillo Villa.

→ Bahagi ng Isla Road mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang Lorenzo St.; at Carolina Homes Subd. sa Bgy. Isla.

→ Bahagi ng F. Valenzuela St. mula M. H. Del Pilar St. hanggang at kasama ang O. Lozada St. sa Bgy. Palasan.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 6:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Bisig at Tagalag Roads mula M. H. Del Pilar St. hanggang malapit sa Rose St. kasama ang DWWW Transmission Tower sa Bgys. Bisig at Tagalag.

DAHILAN: Pag-install ng mga poste at primary lines sa Bgys. Mabolo, Palasan at Pulo sa Valenzuela City.

LAGUNA (SAN PABLO CITY)

OKTUBRE 29 – 30, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng San Roque – Sta. Monica Road mula Teachers Village hanggang Basketball Court sa Bgy. Sta. Veronica kasama ang Samuel Plate at Glu Hotel; Angeles Heights Subd., Laurel Ville Phase II Subd., New City Phase II Subd., South East Meadows Subd., Lynville Homes Subd., Southwynd Residences at Villa Sta. Monica Subd. sa Bgys. Sta. Veronica, Sta. Monica, San Rafael at San Roque.

→ Bahagi ng Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) mula Elard Car Repair Shop hanggang at kasama ang Center Point Builders Supply, BIR, Wilcon Home Depot, Misono Restaurant at Lynderson Arcade; Metropolis Subd. at Doña Maria 1 & 2 Subds. sa San Pablo City proper.

→ Bahagi ng Sta. Monica – Bagong Lipunan Kaliwa Road mula malapit sa Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) hanggang Creekside sa Bgys. San Gabriel at San Pablo City proper.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) sa San Pablo City proper, San Pablo City, Laguna.

PARAÑAQUE CITY (TAMBO)

HUWEBES HANGGANG BIYERNES, OKTUBRE 29 – 30, 2020

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 2:00 AM (Biyernes)

→ Bus station sa Cavite Expressway sa tapat ng Uniwide Coastal Mall.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Cavite Expressway sa Bgy. Tambo, Parañaque City.

CALOOCAN CITY (BAGONG SILANG)

OKTUBRE 31, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Blocks 107 at 108 sa NHA – PHHC Housing Phase 9 Package 9.

DAHILAN: Pag-install ng mga pasilidad sa NHA – PHHC Housing Phase 9 Package 9., Bagong Silang - Kaliwa, Caloocan City.