Humirit na ang Maynilad ng dagdag-singil sa tubig na ipatutupad sa Enero ng susunod na taon.

Umarangkada na ang public consultation sa hirit na dagdag-singil ng Maynilad simula Enero 2023, na bahagi ng rate-rebasing.

Nasa higit P3 kada cubic meter ang hirit na dagdag ng Maynilad sa unang taon pero may kasunod pa ito hanggang 2027.

"Hindi pa po ito final kasi dadaan pa ito sa public consultation at after, ipe-present sa board of trustees for their approval," ani Patrcik Ty, chief regulator ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System.

Tanggap ng Maynilad na inflation lang muna ang puwede nilang bawiin sa mga konsumer habang may inaayos pa sa serbisyo nila.

"Para sa amin, fair lang din itong mabgiyan kami pambawi sa gastusin. At the same time, ang malaking bahagi ay matatanggap namin sa pag-improve ng serbisyo," ani Maynilad Chief Operating Officer Randy Estrellado.

Ayon kay Estrellado, 4 na taon nang walang dagdag-singil ang Maynilad.

Nauna nang sinabi ng Maynilad na tatagal ang mga water service interruption nila hanggang tag-init ng susunod na taon dahil kapos ang supply ng tubig para serbisyuhan nang 24/7 ang lahat ng kanilang kostumer.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

