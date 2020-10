Mall-wide sales, pinaghahandaan na ng mga mall management

MAYNILA - Tuloy na tuloy ang pagkakaroon ng sales sa tatlong malalaking malls sa kalakhang Maynila.

Ayon sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ng mga kinatawan ng SM Supermalls, Ayala Malls at Robinsons Malls na kanila lamang pinupulido ang paghahanda para rito.

Watch more in iWantTFC

“Pina-plano natin iyan sa iba’t ibang mga malls. Mid to end of November, pina-finalize pa,” sabi ni Charmaine Bauzon, head ng Luzon Operations ng Ayala Malls.

Sabi ni Bauzon, kasama sa paghahanda nila ang pagtatalaga ng safety marshals at paglalagay din ng mga directional signages para gabayan ang mga mamimili.

“Ang dadagsain mga tindahan so mag coordinate din kami sa mga merchants to also ensure na on their end that they also follow this physical distancing protocols,” sabi niya.

Tiyak na rin na magkakaroon ng mall-wide sale ang SM Supermalls, ayon kay JonJon San Agustin, senior vice president for marketing.

“In fact, sa October 30 to November 2 meron na kaming sale sa San Jose Del Monte and sa Mall of Asia. Iyan ay pinaghahandaan naming mabuti. Maliban sa communication campaign about the sale, magre-reiterate kami ng safety protocols, safe malling campaign,” sabi ni San Agustin.

Magdadagdag din aniya sila ng safety protocol officers, security guards, at janitors at maglalagay din ng mas maraming signages.

“Gusto namin magkaroon ng fun, ng excitement for the sale. However, ang priority namin always ay safety ng customers namin,” sabi niya.

Watch more in iWantTFC

Para sa Robinsons Malls naman, pinagpaplanuhan na rin nilang maige ang gagawing mall-wide sales.

“Definitely, magkakaroon kami ng sale mid November to December. Chrismtas sale tawag dito so may mga sale bago mag Pasko,” sabi ni Myron Yao, regional operations manager ng Robinsons Malls.

Nitong nakaraang linggo nang payagan na ng Inter-Agency Task Force ang mga mall na magsagawa ng sale, pero batay pa rin ito sa regulasyon ng Department of Trade and Industry.