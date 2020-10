Manufacturer ng ilang basic goods pinayagang magtaas-presyo: DTI

MAYNILA - Magtataas ng presyo ang manufacturers ng ilang basic goods gaya ng gatas, sardinas, canned meat, at instant noodles.

Ito ay matapos payagan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang kanilang hiling na taasan ang presyo ng kanilang mga produkto.

"Eto pa yung naiwan noong inflation na pinakusapan pa natin mga manufacturers na mag-hold ng kanilang price increases, yun mga pinagbigyan natin nun hinati hati lang natin yung kanilang increases," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Ayon sa DTI, magtataas-presyo ng 3 hanggang 5 porsiyento o P0.25 hanggang P1 dagdag ang ilang brand ng gatas, sardinas, canned meat at instant noodles.

Gayunman, nakikiusap din ang gobyerno sa mga manufacturer na huwag na munang magtaas ng presyo sa Noche Buena products ngayong taon dahil sa pandemya.

Ayon sa DTI, humirit ng dagdag-presyo ang mga manufacturer ng hamon, maging ang ilan pang produkto gaya ng spaghetti, tomato sauce, elbow macaroni, creamer, sandwich spread, mayonnaise, at fruit cocktail.

Nakausap na ng DTI ang manufacturers ng hamon na unang humiling ng dagdag-presyo.

"Mukhang open naman sila kasi ang sabi sa atin they will look at their numbers and see kung papaano nila mapagbibigyan yung request ng dti on our part nirereview natin na siguradong justified sakali man," ani Castelo.

Kung makukumbise ng DTI ang manufacturers ng Noche Buena products na huwag nang magtaas-presyo ngayong taon, ilalathala na lang ulit ang 2019 suggested retail price (SRP).

