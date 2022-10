Kapiranggot na rollback sa petrolyo, posible sa Martes

Pagkatapos ng dalawang malalaking oil price hike, may namumurong kapiranggot na rollback sa produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Inaasahang may P0.74 bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, P0.51 sa kada litro ng gasolina, at P0.45 sa kada litro ng kerosene.

Pero maaaring mabawasan pa ito o makain ng tinatawag na premium at freight na ipinapatong ng mga kompanya ng langis.

Dahil dito, hindi kampante ang gobyerno at oil players na lalagpas ng P1 ang bawas-presyo sa susunod na linggo.

"Mataas ang indikasyon for all products na may rollback, hindi nga lang kalakihan; silang lahat more or less, less than P1. Talagang kailangang bantayan ang Friday trading, sana di nya mabura yun na naipon pa na konting rollback," ani Department of Energy Director Rino Abad.

Matatandaang nasa halos P9 ang itinaas ng oil products, partikular na sa diesel sa nakaraang mga linggo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News