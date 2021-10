Iminungkahi ng isang grupo ng mga travel agency sa pamahalaan ang pagkakaroon ng iisa o standard protocols ng mga local government unit (LGU) ng mga tourist destination.

Ayon sa Philippine Travel Agencies Association (PTAA), mas mahihikayat ang mga biyahero kung mas simple ang protocols at mabawasan din ang gastos, kagaya sa RT-PCR COVID-19 test.

"While understandably there might be variations, but at least the basic protocols, there should be some sort of standards na susundan and kakaunti lang dapat ang deviation, depending on the circumstances ng destination," ani PTAA past president Ritchie Tuaño.

Aniya, hindi pa nakababawi ang mga travel agency at matatagalan bago tuluyang makabangon ang industriya.

Noong Disyembre 2020, hiniling din ng Department of Tourism ang unified travel protocol sa mga tourist spot. Pero sa huli, ang mga LGU pa rin ang magpapasya.

Binitawan ng PTAA ang mungkahi dahil madami na ngayong tourist destination ang mas nagluwag ng health protocols kontra COVID-19.

Ito'y matapos palawigin ng gobyerno ang alert level system sa 14 na probinsiya at 5 lungsod mula Oktubre 20 hanggang Oktubre 31.

Sa ilalim ng Alert Level 4, pinapayagan na ang interzonal at intrazonal travel basta point-to-point travel, at susundin ang regulasyon ng LGU na pupuntahan.

"So even under Alert Level 4, if you're coming from ALert Level 4 at pupunta ka sa isang GCQ, MGCQ or lower alert level, at least no more age restrictions," paliwanag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

"Ang hinihingi lang, ang nakalagay lang, kung over 65, dapat fully vaccinated. Kung may comorbidity ka at buntis, dapat fully vaccinated," ani Puyat, na binanggit ding ipinagbabawal sa Alert Level 4 ang mga staycation.

Pinapayagan na rin ang intrazonal at interzonal travel sa mga nasa ilalim ng Alert Level 3.

"Under Level 3, masaya kami na puwede na ang staycation. One-hundred percent, puwede ang staycation at no age restriction. Kung fully vaccinated ka, no need for RT-PCR. Kung hindi vaccinated, doon ka lang mag-RT-PCR," ani Puyat.

Sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, na nasa Alert Level 3, binalik na ang mga island hopping, scuba diving at tourism-related activities.

Kailangan lang magpresenta ng QR code ng lungsod at vaccination card para sa mga turista sa labas ng Davao region.

Tinapos na rin ng lokal na pamahalaan ang liquor ban sa isla noong weekend.

Ayon naman sa mga airline company, handa silang magdagdag ng flights kapag tuluyan nang nagbukas ang domestic tourism, kagaya sa Boracay.

Nasa 95 porsiyento na umano ng mga empleyado ng mga airline company ang bakunado kontra COVID-19.

