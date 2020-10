Gobyerno maghahanap ng pang-13th month pay ng mga negosyong gipit

Mga ibinebentang Christmas decoration sa Quezon City noong Setyembre 20, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Umaasa ang Department of Labor and Employment (DOLE) na makakahanap sila ng pondo para sa subsidy ng 13th month pay para sa mga empleyado ng mga negosyong pinakatinamaan ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Wala na nga silang pera pauutangin mo pa just to pay 13th month pay lalong makakabigat sa kanila 'yan... I’m not giving up on it kasi ang sinabi naman ni [Finance] Secretary [Sonny] Dominguez, hindi naman niya sinabing hindi, sabi niya 'hanap ka ng pera'," ani Labor Secretary Silvestre Bello III.

Nag-alok ang Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry ng pautang na puwedeng gamitin na pambayad ng 13th month pay ng mga negosyong umaaray sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Pero giit ni Sergio Ortiz-Luis, presidente ng Employers' Confederation of the Philippines, dapat padaliin ng gobyerno ang proseso para rito.

Nangangamba kasi sila na mapipilitang magsara ang ilang kompanya kung pautang ang iaalok sa mga ito.

"Walang collateral, walang interest, if ever a small servicing fee. Eh kasi pagka hinigpitan mo 'yan, 'yung mga ibang kumpanya hindi naman uutang na, puwede naman silang hindi magbayad eh, magsasara na lang mga 'yan, anong magagawa natin kahit na i-penalize mo, kahit na taas mo interest eh balewala, pareho na lang sa kanila 'yon," ani Ortiz-Luis.

Samantala, naghihintay rin sila ng stimulus package sa mga negosyo na inaasahang makakatulong para makabangon muli ang mga industriyang pinadapa ng pandemya. -- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News