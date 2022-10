Labing-apat na manufacturer ng basic at prime commodities ang napipintong magtaas-presyo ng kanilang mga produkto, ayon sa opisyal mula Department of Trade and Industry (DTI).

May hinihintay na lang umanong dokumento ang DTI galing sa mga manufacturer bago ilabas ang bagong suggested retail price (SRP) sa mga susunod na linggo.

Kasama sa mga posibleng magtaas ang manufacturer ng canned goods, kape at sabon.

"There are representatives of each category in the basic necessity SRP bulletin," ani Marcus Valdez II, direktor ng Consumer Protection and Advocacy Bureau sa DTI.

Ayon sa Philippine Baking Industry Group (Philbaking), inaprubahan na ang dagdag-presyo sa Pinoy tasty at Pinoy pandesal pero hindi ang hirit na P4.

Pero ayon kay Valdez, hindi pa pinal kung magkano ang maaaring itaas.

"Approved na in principle na we recognize na kailangan mag-increase but as to how much, hindi pa natin masabi with finality," ani Valdez.

Nakatakda ring ilabas ng DTI ang price guide sa mga Noche Buena products, kung saan hamon ang may pinakamalaking dagdag-presyo.

Sa kabila ng mataas na presyo, kampante ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association na marami pa rin ang mamili kapag malapit na ang Pasko.

Walang kontrol ang DTI sa presyo ng Noche Buena items dahil hindi naman ito basic kaya wala ring SRP.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News