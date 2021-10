Taas-presyo sa LPG sa Nobyembre nagbabadya

Nagbabadyang magkaroon ulit ng malaking pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas (LPG) dahil sa pagtaas ng international contract price nito.

"Ang sinasabi lang namin is 'yong $65 ngayon, ang equivalent increase niyan is P3.50 [kada kilo]," sabi ni Arnel Ty, presidente ng Regasco na nagbebenta ng LPG.

"We hope and pray na bumaba pero sinasabi namin ito para ang mga consumer, makapaghanda," ani Ty.

Higit P80 na ang iminahal ng regular na tangke ng LPG ngayong Oktubre dahil sa pagtaas ng contract price ng imported na cooking gas.

Sa unang 2 araw naman ng trading sa international market, pataas din ng preyso ng imported na petrolyo, pero puwede pa itong mabago hanggang Biyernes.

Sa nakalipas na 2 buwan, P8.65 na ang itinaas ng presyo ng kada litro ng diesel, P7.20 sa kada litro ng gasolina at P8.05 sa kada litro ng kerosene.

‌Hind umano maawat ng gobyerno ang pagsirit ng presyo pero sa tantiya ni Energy Secretary Alfonso Cusi ay hindi na aabot nang ganoon kalaki ang oil price hike sa mga susunod na buwan.

PRESYO NG BASIC GOODS

Ayon naman kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, hindi nila maipangakong mapapako ang presyo ng mga bilihin hanggang katapusan ng taon.

Posible kasing tumaas din ang mga bilihin bunsod ng pagmahal ng petrolyo.

"So far, wala pa namang manufacturer na nanghihingi ng price hike due to oil price hike," ani Castelo.

"Hindi pa natin masabi na nothing will change, kung may dagdag o wala by year-end," aniya.

Bukod sa basic goods, may hirit ding dagdag-pres yoang ilang manufacturer ng mga produktong pang-Noche Buena, gaya ng hamon, pasta, tomato sauce, keso at mayonnaise.

Ayon kay Castelo, pag-aaralan pa ang mga hirit.

"We have to consider 'yong manufacturer. 'Pag pipilitin natin 'yan, magbabawas 'yan ng empleyado," aniya.

Taong 2019 pa huling gumalaw ang presyo ng Noche Buena products kaya matindi ang pressure sa Department of Trade and Industry na payagan ang hirit na dagdag-preyso.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News