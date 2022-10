Water concessionaires humihirit ng taas-singil

MAYNILA - Humihirit ng taas-singil ang ilang water concessionaire, sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin.

Ang Manila Water, humihirit ng P19.25 hanggang P20.37 kada cubic meter na rate adjustment, na uutay-utayin sa loob ng apat na taon.

"Ang proposal po nila right now at P8.04 po for the first year, ang second year po ay P5, third year at P3.25, 2026 ay P9.10 and yung last year 2027 ay P1.05," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

Malaki ang bugso ng taas-singil sa unang taon, na nasa P8.04 kada cubic meter dahil sa tariff adjustment na dala ng pagtigil ng mga disconnection.

"The last 3 years we were entitled to a tariff adjustment... 2 years di po kami nagtapos ng serbisyo as a matter of fact wala kaming disconnection, ginastos po namin and yet 'di naipatupad ang tariff adjustment," ani Manila Water CEO Jocot De Dios.

Pangako naman ng Manila Water na P181 bilyon ang gagastusin nila sa mga proyekto na magpapaganda ng mga serbisyo.

Sa susunod na linggo naman malalaman kung magkano ang hirit na dagdag ng Maynilad.

Pero sa huli, ang MWSS Board ang magpapasya kung ano ang magiging aktwal na dagdag-singil sa tubig sa Enero.

