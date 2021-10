Tinatayang nasa 2.9 milyong kostumer ng Maynilad sa Metro Manila at Cavite ang makararanas ng water service interruption sa Oktubre 25 hanggang 28, sabi ngayong Lunes ng water concessionaire.

Ayon sa Maynilad, kailangan kasing ilihis ang kanilang water pipeline sa kanto ng Sobriedad at Cristobal Street sa Sampaloc, Maynila para bigyang daan ang flood control project ng Department of Public Works and Highways.

"Habang interrupted ang water supply para sa pipe realignment, minabuti na rin ng Maynilad na isabay ang iba pang maintenance activities — gaya ng leak repairs sa ibang lugar at maintenance works sa ilang pumping stations — para isang beses na lamang ang service disruption," sabi ng Maynilad sa kanilang mga social meida account.

Apektado ang ilang lugar sa Maynila, Makati, Las Piñas, Parañaque at Pasay. Sa Cavite, apektado naman ang ilang lugar sa Bacoor, Cavite City, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario.

Inilathala ng Maynilad sa kanilang mga social media page ang mga eksaktong lugar na makakaranas ng service interruption.

WALANG TUBIG sa mga susunod na lugar, sa mga petsa at oras na ito, ayon sa Maynilad:

MANILA

Mula Oktubre 25, 2021 11:00 AM- Oktubre 26, 2021 1:00 PM

Bgry 642-648

MANILA

Mula Oktubre 27, 2021 2:00 PM- Oktubre 28, 2021 3:00 PM

Barangay 642-648

MANILA

Mula Oktubre 25, 3:00 PM- Oktubre 28, 9:00 AM

Barangay 659 to 661, 663, 664, 666 to 672, 674, 676, 696 to 701, 659-A, 660-A, 663-A, 664-A

MANILA

Mula Oktubre 25, 11 AM- Oktubre 28, 3:00 PM

Barangay 383 to 428, 430, 431, 433 to 435, 457 to 461, 521 to 642, 662, 667 to 685, 734, 821 to 853, 855 to 865, 867, 868, 870 to 872, 587-A

MANILA

Mula Oktubre 27, 2:00 PM- Oktubre 28, 5:00 AM

Brgy 709, 719, 726 to 733, 745 to 762, 769, 803, 807

PARANAQUE

Mula Oktubre 25, 11:00 AM- Oktubre 26, 3:00 PM

-Baclaran (T. Claudio)

-Tambo (Marina, Pagcor Entertainment City)

PARANAQUE

Mula Oktubre 26, 12 noon-Oktubre 27, 10:00 PM

Baclaran, BF Homes, Don Galo, La Huerta, Moonwalk, San Dionisio, San Isidro, Santo Nino, Tambo, Vitalez

PARANAQUE

Mula Oktubre 27, 2:00 PM- Oktubre 28, 11:59 PM

Don Bosco, Marcelo Green Village, Merville, Moonwalk (Armstrong Moonbeam, E. Rodriguez Armstrong, Rhomvi, Phimra), San Antonio, San Isidro (Green Heights), San Martin De Porres, Sun Valley

LAS PINAS

Mula Oktubre 25, 11:00 AM- Oktubre 26, 8:00 PM

-Almanza Uno (Gonzales Cmpd 1 &2), CAA, Manuyo Dos (BF Martinville), Tionquiao, Woodsrow 3 Canaynay Rd.),

- Pamplona Uno to Tres

- Pulang Lupa Uno and Dos

- Talon Uno, Talon Dos, Talon Tres (Carmencita, Southland, Admiral Park Subd., Camella Town Homes Admiral, Carmencita, Casimiro Altea, Paramount, Pelayo Cmpd, St Louie Esubd), Talon Kwatro, Talon Singko (Hansuy In)

-Zapote

LAS PINAS

Mula Oktubre 26, 12 noon-Oktubre 27, 10:00 PM

Daniel Fajardo, Elias Aldana, Ilaya, Manuyo Uno, Manuyo Dos (Bangias St. Gatchalian Subd, Cananay Court, Dona Matilde, Green Valley, Veraville Regency)

PASAY CITY

Mula Oktubre 26, 12 noon-Oktubre 27, 10:00 PM

Brgy 10 to 13, 24-32, 38-40, 76-79, 145-180, 186- 200

PASAY CITY

Mula Oktubre 27, 2:00 PM-Oktubre 28, 11:59 PM

Brgy 1 to 9, 14 to 23, 33 to 3 7, 41 to 75, 80-144, 181 to 185, 201

MAKATI CITY

Mula Oktubre 27, 2:00 PM-Oktubre 28, 11:59 PM

Bangkal

BACOOR CITY

Mula Oktubre 25, 11:00 AM - Oktubre 26, 8:00 PM

Alima, Aniban 1 to V, Banalo, Bayanan, Campo Santo, Daang Bukid, Digman, Dulong Bayan, Habay 1 and II, Kaingin, Ligay I to III, Mabolo I to III, Maliksi I to III, Mambog I to V, Molino I to III and VI, NIog I to III, Panapaan I to VIII, Poblacion (Tabing Dagat), Real I and II, Salinas I, San Nicolas I to III, Sineguelasan, Talaba I to VII, Zapote I to V

CAVITE CITY

Mula Oktubre 25, 11:00 AM - Oktubre 26, 8:00 PM

Brgy 1-10, 10-A, 10-B, 11 TO 22, 22-2, 23-28, 30 TO 36, 36-A, 37, 37-A, 38, 38-A, 39-41, 42, 42-A, 42-B, 42-C, 45-45, 45-A, 46, 47, 47-A, 48, 48-A, 49, 49-A, 50 TO 54, 54-A, 55-58, 58-A, 59-61, 61-A, 62, 62-A, Fort San Felipe (Phil Navy), Sangley Point

IMUS CITY

Oktubre 25, 11:00 AM- Oktubre 26, 8:00 PM

Alapan I-A to I-C, Anabu I-A to I-F, Anabu II-1 to II-F, Bayan Luma I to IX, Bucandala I to V, Buhay na Tubig, Carsadang Bago I and II, Malasagang I-A to I-G, Malasagang II-A to II-G, Medicion I-A to I-D, Medicion II-A to II-F, Pag-Asa I to III, Palico I to IV, Poblacion I-A to I-C, Poblacion II-A and II-B, Poblacion III-A and III-B, Poblacion IV-A to IV-D, Tanzang Luma I to VI, Toclong I-A to I-C, Toclong II-A and II-B

KAWIT, CAVITE

Oktubre 25, 11:00 AM- Oktubre 26, 8:00 PM

Palico Balsahan-Bisita, Batong Dalig, Binakayan-Aplaya, Binakayan-Kanluran, Congbalay-Legaspi, Gahak, Kaingen, Magdalo, Manggahan-Lawin, Marulas, Panamitan, Poblacion, Pulvorista, Samala-Marquez, San Sebastian, Santa Isabel, Tabon 1 and II, Toclong, Tramo-Bantayan, Wakas I and II

NOVELETA, CAVITE

Oktubre 25, 11:00 AM- Oktubre 26, 8:00 PM

Magdiwang, Poblacion, Salcedo I and II, San Antonio I and II, San Jose I and II, San Juan I and II, San Rafael I to IV, Santa Rosa I and II

ROSARIO, CAVITE

Oktubre 25, 11:00 AM- Oktubre 26, 8:00 PM

Bagbag I and II, Kanluran, Muzon I and II, Poblacion, Sapa I to IV, Silangan I and II, Tejeros Convention, Wawa I to III

"Pinapayuhan ang mga apektadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig para sa itatagal ng water service interruption," sabi ng Maynilad.

"Nakahanda naman ang aming water tankers para mag-deliver ng malinis na tubig kung kinakailangan," dagdag ng concessionaire.

— May ulat ni April Rafales, ABS-CBN News