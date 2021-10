Ilang trabahador nagreklamo sa 'no-bakuna-no-pay'

MAYNILA -- Ibinulgar ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) na ilang manggagawa ang nagrereklamong hindi sila pinapasuweldo ng kanilang employer habang hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19.

"Hindi binigay ang kanilang kinsenas na sahod. Ang sabi sa kanila kailangan i-submit muna ang complete vaccination card para makuha ang complete sahod," ibinulgar ni TUCP spokesman Alan Tanjusay.

Ayon kay Tanjusay, takot pa raw ang mga manggagawa na maghain ng reklamo dahil baka raw masisante sila.

"Hindi namin alam kung gaano siya kalaganap. Iilan pa lang ang nagreklamo. Ang concern talaga namin ay maiwasan ang pagdami nito," ani Tanjusay.

Ayon sa ilang empleyado, hindi ito makatarungan.

"Di naman po puwede 'yung gano'n, sir, di naman po lahat gusto magpa-vaccine," ani Jenalyn Jose, kahera.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ilegal ang tinatawag na "no-jab-no-pay" scheme at nanawagan siya sa lahat ng biktima na maghain ng reklamo.

"Under the law, hindi mo puwedeng i-hold ang sweldo ng employee unless there is a legal basis or legal cause," ani Bello.

Nais naman ni Sen. Joel Villanueva na parusahan ang employers na may ganoong patakaran.

"We also call for DOLE's immediate action to ensure our workers are paid their wages, regardless of their vaccination status and impose penalties on those who would be found violating the labor code provisions on the nonpayment of wages," ani Villanueva.

Pumalag din si Sen. Franklin Drilon nang malaman ang no-jab-no-pay scheme.

"While we do encourage all workers to get vaccinated, we must do it in a lawful manner. To withhold the salary of unvaccinated employees is outright illegal and inhumane," anang senador.

Base sa datos ng TUCP, 85 to 90 percent ng 1.2 million members nito ay bakunado na. Ibig sabihin, may 120,000 hanggang 180,000 TUCP members na hindi pa bakunado.

Karamihan sa mga ito ay nakatira sa mga probinsiya na katabi ng National Capital Region pero nagtatrabaho sa Metro Manila.

--Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News