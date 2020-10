ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Oktubre 19-25

Inanunsiyo ng Meralco ng pansamantalang mawawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ngayong linggo.

Ito'y bunsod umano ng mga maintenance work na idaraos sa mga apektadong lugar.

BULACAN (SANTA MARIA)

OKTUBRE 19, 2020, LUNES

Sa pagitan ng 12:00 NN at 4:00 PM

→ Lote St. mula Santa Maria – San Jose Road hanggang at kasama ang Gulod St. sa Bgy. San Jose Patag.

DAHILAN: Pagpapalit at paglilipat ng mga pasilidad sa Bgy. San Jose Patag, Santa Maria, Bulacan.

RIZAL PROVINCE (ANGONO)

OKTUBRE 20, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 12:30 AM

→ Bahagi ng Botong Francisco Ave. mula Manila East Road (Taytay – Angono Road) hanggang at kasama ang Village East Subd. Phase 2 at Hillsdale Summit Subd; Sitio Tagavisacol, Alpha and Omega Homeowners Association Subd., Sto. Rosario Subd., Medalva Hills Subd. Phases 1, 2 & 3, Herald Ville Homes, Villa Angelina Homeowners Association Subd., Hillsdale Subd. Phases 1, 2 & 3, Ascension Hills Subd., San Martin Subd., Heraldville Subd. at Kaluwalhatian Homeowners Association Subd.; Manila Water Botong Pumping Station at St. Martin Montessori School sa Bgy. San Isidro.

DAHILAN: Reconstruction ng mga pasilidad sa Botong Francisco Ave. sa Bgy. San Isidro, Angono, Rizal Province.

LAGUNA (BIÑAN CITY) AT CAVITE (CARMONA)

OKTUBRE 20, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng San Francisco Road at Southwoods Ave. mula South Luzon Expressway (SLEX) – Southwoods Exit hanggang at kasama ang Unihealth – Southwoods Hospital and Medical Center, Southwoods Mall, Coral Center, Shakey’s Restaurant, Fig Tree Café at Wavecrest Inc. sa Ecocentrum Business Park; Colegio San Agustin – Biñan, McDonald’s Restaurant, Puregold – Halang, Holland Park at Southwoods City, Global Gutz Parks Philippines Inc., SLEX – Southwoods Exit Tollgate, Mercury Drug Southwoods – Drive Thru at Splash Island; Juana Complex Subd. Phase 6; at Ibaba St. sa Bgy. San Francisco, Biñan City, Laguna.

→ Bahagi ng Southwoods Ave. mula Ecocentrum Blvd. hanggang malapit sa Congressional Road kasama ang Manila Southwoods Golf Course at Manila Southwoods Subd. Phases I, II, III & IV; at Manila Southwoods Maintenance Bldg. sa Carmona, Cavite.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad sa Ecocentrum Business Park, Bgy. San Francisco, Biñan City, Laguna.

LAGUNA (STA. CRUZ)

OKTUBRE 20, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Bagumbayan Road mula Quezon Blvd. hanggang at kasama ang Sheilanger St; at Sitios 1 – 6 sa Bgy. Bagong Bayan (Bagumbayan).

DAHILAN: Pagpapalit ng poste at reconstruction ng mga pasilidad sa Bgy. Bagong Bayan (Bagumbayan), Sta. Cruz, Laguna.

CAVITE (CARMONA)

OKTUBRE 21, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Cityland Subd. Phase 1 sa Bgy. Mabuhay.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH project sa Cityland Subd. Phase 1, Bgy. Mabuhay, Carmona, Cavite.

LAGUNA AT QUEZON PROVINCE

OKTUBRE 21, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 10:30 AM at sa pagitan ng 2:00 PM at 2:30 PM

→ Ang buong Luisiana, Laguna. Bgys. Bakia, Bitaoy, Botocan, Burgos, Gagalot, Piit, Rizal at Taytay sa Majayjay, Laguna. Ang buong Lucban, Quezon Province maliban sa Bgys. Manasa at May-It. Bgys. Bataan at Ilayang Owain sa Sampaloc, Quezon Province.

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Lucban – Tayabas Road mula Our Lady of the Most Holy Rosary Seminary sa Bgy. Manasa hanggang at kasama ang Bgy. May-It sa Lucban, Quezon Province.

DAHILAN: Paglilipat ng mga posteng apektado ng DPWH bridge widening project sa Lucban – Tayabas Road sa Bgys. Manasa at May-It sa Lucban, Quezon Province.

MANILA (PANDACAN, SAMPALOC SAN MIGUEL AND STA. MESA)

OKTUBRE 21 – 22, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:30 PM at 11:59 PM (Miyerkoles) at sa pagitan ng 5:00 AM at 5:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Nagtahan St. mula malapit sa Malacañang Hospital hanggang at kasama ang Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science & Technology (EARIST), MMDA Water Pump; at Ruiloba St. sa Pandacan at Sta. Mesa.

→ Bahagi ng Anonas St. mula Nagtahan St. hanggang J. Panganiban St. kasama ang Aciete St.; DPWH North Manila Engineering District at GSIS Metrohomes Bldg. sa Sta. Mesa.

→ Bahagi ng Pureza St. mula Anonas St. hanggang Ramon Magsaysay Blvd. kasama ang Araullo St.; Polytechnic University of the Philippines (PUP) - Institute of Technology, Pio Del Pilar Elementary School at Jollibee sa Sampaloc at Sta. Mesa.

→ Bahagi ng Ramon Magsaysay Blvd. mula LRT Line 2 Pureza Station hanggang at kasama ang SM Savemore kasama ang M. Dela Fuente, Ampil Ext., De Dios, Quintina at Valencia Sts.; Puregold – Sta. Mesa, Polytechnic University of the Philippines (PUP) – Graduate School, Technical and Entrepreneurial Skills Development Center (TESDC), MMDA Traffic Education Center, Centillion Bldg., Federation Of Electrical & Electronics Suppliers & Manufacturing Of The Philippines, Pureza Dormitories, Philsin Marine Technology College Foundation at UNITOP sa Sampaloc, San Miguel at Sta. Mesa.

→ Bahagi ng V. G. Cruz St. mula Ramon Magsaysay Blvd. hanggang malapit sa Arevalo St. sa Sampaloc.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad at line repair works sa Ramon Magsaysay Blvd., Sta. Mesa, Manila.

MANILA (SAN ANDRES BUKID)

OKTUBRE 21 - 22, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Miyerkoles) at 3:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Osmeña Highway mula Safari Condominium hanggang at kasama ang San Jose Builders’ Building 4.

DAHILAN: Line reconductoring works, pag-install ng dagdag na lightning protection devices at pagpapalit ng mga pasilidad sa Osmeña Highway sa San Andres Bukid, Manila.

LAGUNA (SAN PABLO CITY)

OKTUBRE 23, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 1:00 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng Azores Ave. Violeta St. hanggang at kasama ang Doña Aurora, Doña Luz, Doña Paz, Doña Leonila, Doña Esperanza at Doña Pacencia Sts. sa San Pablo City proper.

→ Bahagi ng Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) mula Doña Aurora St. hanggang M. Leonor St. kasama ang Franklin Baker Phils. Sa San Pablo City Proper.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) sa San Pablo City proper, San Pablo City, Laguna.

QUEZON CITY

OKTUBRE 23, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 8:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Maginhawa St. mula malapit sa Malingap St. to Makadios St. kasama ang U. P. Bliss Subd., Sitio Lambak; Angeles, Kabalitang at Mapagkumbaba Sts.; Uno Cinquenta Lifestyle Park at Manila Water Pump sa Bgys. Botocan, Krus Na Ligas, Sikatuna Village, San Vicente at Teachers Village East.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH road widening project sa Maginhawa St., Bgy. Sikatuna Village, Quezon City.

MANILA (SAMPALOC)

OKTUBRE 24, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 8:30 AM at 1:30 PM

→ Bahagi ng Santol St. mula The Silk Residences hanggang Sociego St.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste sa Sociego St. sa Sampaloc, Manila.

TAGUIG CITY

OKTUBRE 24, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ L. De Leon St. mula M. L. Quezon St. hanggang at kasama ang St. Michael Subd., Victoria Compound; at Bagong Buhay St. sa Bgys. Hagonoy at San Miguel.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa St. Michael Subd., Bgy. Hagonoy, Taguig City.

BULACAN (SAN ILDEFONSO AT SAN MIGUEL) AT PAMPANGA (CANDABA)

OKTUBRE 24 – 25, 2020, SABADO HANGGANG LINGGO

Sa pagitan ng 11:15 PM at 11:59 PM (Sabado) at sa pagitan ng 6:01 AM at 6:45 AM (Linggo)

→ Bahagi ng Cagayan Valley Road mula Meralco – San Miguel Substation sa Bgy. Batasan Bata, San Miguel hanggang E. Viudez St. sa Bgy. Maasim, San Ildefonso, Bulacan kasama ang Bgys. Malipampang, Matimbubong, Sapang Putol, Lapnit, San Juan, Makapilapil, Anyatam at Poblacion sa San Ildefonso; Bgys. Salangan at Batasan Bata sa San Miguel, Bulacan. Calasag – Calawitan Road mula Cagayan Valley Road hanggang at kasama ang Bgys. Calawitan, Pulong Tamo, Telepatio at Calasag sa San Ildefonso, Bulacan.

→ Bahagi ng Batasan Bata – Salapungan National Road mula NIA – UPRIIS Canal sa Bgy. Batasan Bata, San Miguel, Bulacan hanggang at kasama ang Bgys. Lourdes, Magumbali, Mapanique, Magumbali, Barangka at Salapungan sa Candaba, Pampanga; Bgys. Batasan Matanda at Mandile sa San Miguel, Bulacan.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco – San Miguel substation.

MANILA (STA. MESA)

OKTUBRE 25, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 8:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng Anonas St. mula El Pueblo Condominium hanggang at kasama ang bahagi ng Polytechnic University of the Philippines (PUP) Compound.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste sa loob ng Polytechnic University of the Philippines (PUP) Compound, Sta. Mesa, Manila.

PASIG CITY (UGONG)

OKTUBRE 25, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 2:30 PM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Frontera Verde Drive mula Ortigas Ave. hanggang at kasama ang Silver City Mall, Silver City II, Tiendesitas, Fun Ranch, Transcom Center, Ark Avilon Zoo at CCF Headquarters sa Frontera Verde.

→ Ang buong Valle Verde 5 Subd.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) mula SM Hypermarket – Pasig hanggang at kasama ang Landmark Villas I & II at Valle Verde Homes. Bahagi ng Julia Vargas Ave. mula E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) hanggang Frontera Verde Drive kasama ang Shell Gas Station, Chowking, Jollibee, McDonald’s Restaurant at Burger King.

DAHILAN: Line reconstruction works sa E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) sa Bgy. Ugong, Pasig City.

CAVITE (GEN. TRIAS CITY)

OKTUBRE 25 - 26, 2020, LINGGO HANGGANG LUNES

Sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Linggo) at sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Lunes)

→ San Miguel Yamamura – Hormel Plant sa Sitio de Fuego, Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa 115kV Amadeo – Gateway – FCIE transmission lines.