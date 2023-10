Presyo ng ilang Noche Buena products tumaas

Higit dalawang buwan bago ang Pasko, tumaas na ang presyo ng ilang produktong ginagamit sa Noche Buena.

Ang isang kilalang brand ng hamon, halimbawa, ay tumaas nang P5 kada kilo kompara sa presyo nito noong nakaraang taon.

Hindi naman aabot sa P5 kada bote ang dagdag-presyo sa mayonnaise at sandwich spread.

Pero ang isang brand ng cheese ay nasa P20 ang taas habang P3 hanggang P4 ang iminahal ng fruit cocktail.

"At the end of the day, 'yong sinisiguro ng DTI (Department of Trade and Industry) ay mayroon tayong pagpipilian na affordable para sa lahat, depending on your price range," ani Trade Undersecretary Kim Bernardo-Lokin.

Ayon sa DTI, posibleng tumaas pa ang presyo habang papalapit ang Pasko dahil hindi kasali sa produktong may suggested retail price ang Noche Buena items.

Sa Nobyembre pa nakatakdang ilabas ng DTI ang price guide para Noche Buena items.

"Kung mayroong magtataas, 'yong 'di naman po sana kataasan, that's number one. Make sure na ang reasons ay justified if may magtataas, at number three, we will remind and appeal again na huwag na munang magtaas," ani Lokin.

Ayon naman kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, tuloy-tuloy lang ang pagtaas ng presyo ng mga produkto sa supermarket na hindi basic at mino-monitor ng DTI.

Wala pang sagot ang manufacturers ng sardinas at karneng de lata kung papayag ba sila sa pakiusap ng gobyerno na huwag munang magtaas-presyo hanggang dulo ng taon.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News