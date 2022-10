Isang agricultural group ang bibili ng palay sa mataas na halaga upang matulungan ang mga magsasakang makaagapay sa tumataas na presyo ng rice production.

Lumagda sa isang kasunduan ngayong Lunes ang Samahang Industriya sa Agrikultura (SINAG) at National Food Authority (NFA), kung saan nangako ang SINAG na bibili ng 7.5 milyong metriko tonelada ng palay sa mataas na presyo.

Bibilhin ng grupo ang dried palay sa halagang P19 hanggang P20 kada kilo at wet palay sa halagang P16.50. Mas mataas umano ito nang P3 sa presyo ng palay na umiiral sa mga probinsiya.

"Our ultimate objective is to assure rice farmers that they can continue to plant and that there is market for their produce," ani SINAG Spokesperson Jason Cainglet.

Ayon sa SINAG, kinausap na rin nila ang mga importer para hindi na muna mag-angkat mula Oktubre hanggang Disyembre, na panahon ng pag-ani ng palay.

"Hindi na nag-apply ['yong] importer ng bagong permit and this will help price of rice to stabilize," sabi ni SINAG Chairman Rosendo So.

Tiniyak ng grupo na walang epekto ang kasunduan sa mga konsumer at hindi tataas ang presyo ng palay sa mga palengke.

Ipagagamit naman umano ng NFA sa pribadong sektor ang kanilang mga bodega at post-harvest facility.

"May available warehouses kami na puwede mai-consider. Titingnan kung makakatulong. At sa mga farmers na walang delivery trucks, kasama 'yan sa binudgetan natin. Puwede kami mag-rent ng trucks at puwede mag-pick-up ng ani," ani NFA Administrator Judy Dasal.

Ang kasunduan ay para sa kasalukuyang panahon ng anihan lamang pero puwede itong ma-renew depende sa review ng mga kalahok.