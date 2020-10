Kahit dumami online transactions, mga pumupunta sa Bayad Center mas marami pa rin

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Kahit pa man tumaas ang demand sa online payment habang may COVID-19 quarantine, nananatili pa ring marami ang mga nagpupunta sa online payment centers ng Bayad Center para sa ayon sa ilang opisyal nito.

Ayon kay Dennis Gatuslao, Commercial Marketing Office chief ng Bayad Center, nasa 66 porsiyento pa rin ng kanilang mga kliyente ang pumupunta sa kanilang payment centers para magbayad, hudyat na mas marami pa rin aniya ang tumatangkilik sa physical payment.

Nananatili kasing bukas ang karamihan sa kanilang mga pasilidad kahit inilagay sa mas estriktong lockdown ang lugar.

Nasa 34 porsiyento naman ang nagbabayad ng mga bill gamit ang kanilang mga digital channels pagkatapos ng enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Mas mataas ito sa 17 porsiyento bago pa ang estriktong lockdown.

"'Yung digital partners namin have been playing a role... by sharing our commitment in making financial transactions accessible, convenient, and secure," ani Gatuslao sa panayam sa Teleradyo.

Bagama't mas hinihikayat ang digital payment sa panahon ng lockdown, tiniyak naman ni Bayad Center Marketing Head Wendell Labre na may mga pamantayan silang sinusundan.

Bawal aniya pumasok ang mga walang face mask at face shield sa mga Bayad Center.

Ipinapatupad din ang physical distancing at araw-araw nagkakaroon ng sanitation procedures sa loob.

"Half of the tao nakapila po sa labas dahil din po diyan may contactless transactions tayo... Imbes na inaabot ang pera, nasa maliit na tray, lahat po iyan ipinapatupad," ani Labre.