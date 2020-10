Ilang lugar maaaring makaranas ng mahinang tubig sa Oct 18, 19: Maynilad

MANILA - Inanunsiyo ng Maynilad ngayong Biyernes na makakaranas ng mahinang water pressure ang ilang lugar sa Bulacan, Caloocan, Valenzuela at Quezon City sa darating na Oktubre 18 hanggang 19 dahil sa isasagawang maintenance activities ng Maynilad.

Isasagawa ang pagkukumpuni ng interconnection ng dalawang primary lines sa kahabaan ng Paso De Blas Road kanto ng Fortune Drive, Valenzuela City at ang preventive maintenance sa North B Pumping Station, La Mesa Compound, Quezon City sa mga nasabing petsa, ayon sa Maynilad.

"Pinapayuhan ang mga apektadong customer na mg-ipon ng tubig para sa itatagal ng water service interruption," ayon sa water concessionaire.

Ayon pa sa Maynilad "pansamantalang makakaranas ng mahinang water pressure o pagkaantala ng tubig" ang mga sumusunod na lugar:

Maynilad ang nagseserbisyo sa West Zone na kinabibilangan ng Maynila, at ilang lugar sa Quezon City, Makati City, Caloocan, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela, Navotas, Malabon at ilang bahagi ng Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite.

Watch more in iWant or TFC.tv