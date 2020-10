Mga employer 'kailangan magbigay' ng 13th month pay: DOLE

Ilang mamimili ang tumitingin ng Christmas decorations sa Quezon City noong Setyembre 20, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Kailangan magbigay ng mga kompanya ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa, ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa Laging Handa briefing, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na hindi puwedeng ipagpaliban ang pagbibigay ng 13th month pay at hindi rin puwedeng magkaroon ng exemptions.

"We will not postpone, we will not defer and we will not give any exception to the payment of the 13th month pay," ani Bello.

Magugunitang una nang umapela ang mga distressed company o mga lugi na kompanya at maliliit na negosyo na hindi muna magbigay ng 13th month pay.

Ayon kay Bello, required pa ring magbigay ang mga distressed company pero humahanap ng paraan ang gobyerno para matulungan ang mga ito.

Magsusumite ang DOLE sa Department of Finance ng proposal hinggil sa posibleng subsidiya sa mga distressed company.

Naghikahos ang ilang kompanya at negosyo sa Pilipinas bunsod ng mga community quarantine restriction na ipinatupad dahil sa banta ng COVID-19.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News