Mga magsasaka sumugod sa DA; importation, kawalan ng ayuda kinondena

Sigaw nila: pagkain, ayuda, at lupa para sa kanilang mga magsasaka. Mark Demayo, ABS-CBN News



MAYNILA — Sumugod sa tanggapan ng Department of Agriculture (DA) nitong Huwebes sa Elliptical Road sa Quezon City ang ilang grupo ng magsasaka para idaing ang anila'y kakulangan ng tugon ng ahensiya sa kanilang kalbaryo.

Bitbit ang mga placard, bilao, at mga kalderong walang laman, nagprotesta ang mga grupong Amihan, Bantay Bigas, Pamalakaya, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Anakpawis party-list at iba pa para ipahayag nila ang mga hinaing at iginiit ang kanilang mga panawagan sa DA.

Sigaw nila: pagkain, ayuda, at lupa para sa kanilang mga magsasaka.

Giit nila, ngayong may pandemya ay isa ang kanilang sektor sa tinawag nilang "food security frontliners" pero tila napapabayaan daw sila ng gobyerno.

Ayon kay Zenaida Soriano, national chairperson ng Amihan, posible umanong manganib ang food security ng bansa dahil nakaasa lang ang pamahalaan sa importasyon.

Maaalalang isa ang importasyon sa mga sinisisi ng grupo sa paglagapak ng presyo ng palay.

Babala ng mga grupo na hindi mapipigilan ng pandemya ang kanilang mga panawagan kaya tuloy-tuloy ang gagawin nilang mga protesta.