'Bantayan, suportahan ang employers kung magbibigay ng 13th month pay'

MAYNILA — Mabuting balita para kina Senate labor committee chair Joel Villanueva at Senate Minority Leader Franklin Drilon ang anunsiyo nitong Huwebes ng Department of Labor and Employment (DOLE) na dapat magbigay ng 13th month pay ang lahat ng employers sa kabila ng hirap lalo ng mga maliliit na negosyo.

Pero babala ni Villanueva, dapat magbantay ang DOLE kung masusunod nga ito.

"Hinihiling po natin sa DOLE na maging mapagmatyag sa compliance ng ating mga employer sa pagbibigay ng 13th month pay, na malaking tulong para sa ating mga manggagawang nagigipit dulot ng pandemya," ani Villanueva.

Humihiling din si Villanueva sa Department of Trade and Industry (DTI) na tulungan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na umuutang para makapagpatuloy ang kanilang negosyo.

Nasa ilalim ng DTI ang small business corporations at dapat daw ay magpautang ang ahensiya nang walang tubo sa mga MSME na bumabangon mula sa pandemya.

Dahil sa pandemya, kailangan ng mga MSME ng dagdag na puhunan para sa pagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga manggagawa kabilang na ang 13th month pay.

Tama ang desisyon ng DOLE, ayon naman kay Drilon, na minsan nang naging Labor secretary.

"I welcome the latest statement of DOLE ordering companies to give their employees' 13th month pay. Presidential Decree No. 851 does not provide an exemption in the grant of the annual 13th month pay," ani Drilon.

Aniya, walang exemption sa bigayan ng naturang benepisyo sa Presidential Decree No. 851 na nagmamandato dito.

— Robert Mano, ABS-CBN News