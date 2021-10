Presyo ng gulay, isda tumaas dahil sa bagyong Maring

Fish vendor sa isang palengke sa Quezon City noong Hunyo 2021. Eloisa Lopez, Reuters/File

Pinsala sa agrikultura dahil sa bagyong Maring pumalo sa halos P1 bilyon: DA

MAYNILA - Tumaas ang presyo ng gulay at isda sa ilang pamilihan dahil sa masamang panahon na dala ng bagyong Maring.

Samantala, dahil hindi pinayagang makapalaot ang mga mangingisda nitong mga nakaraang araw, kaunti ang supply ng mga isdang dagat sa mga pamilihan kaya tumaas ang presyo ng ilang isda sa palengke, gaya ng Mega Q Mart.

Dahil dito, aabot sa hanggang mahigit P100 ang itinalon ng presyo sa ilang isdang dagat.

Alumahan→P230-P240/kilo (dati: P230-P240/kilo)

Maya-maya→P230-P240/kilo (dati: P350/kilo)

Dalagang Bukid→P170/kilo (dati: P200/kilo)

Lapu-Lapu→P300-P345/kilo (dati: P200/kilo)

Ayon sa mga nagtitinda, matumal din ang benta nila kapag ganitong katatapos ng bagyo dahil hindi kayang bilhin ng mga mamimili.

Ang isang mamimili na si Merly Pabillorin, nagdala ng P300 na umaasang makakabili ng isang kilo ng malaking isda pero sa huli, kalahating kilo lang ng matambaka ang nabili niya sa halagang P120 dahil kailangan pa niyang bumili ng bigas.

"Nagulat din ako, bumaba na dati ngayon tumaas na naman po. Kung kaya po sana ng budget ko kung maging sakto kahit isang kilo pang tatlong araw na namin yun. Kaya lang po mahal eh di po kaya ng budget ko. Yung isda ipaksiw ko tapos itlog pwede ko naman iscramble o nilaga pwede na po. Gusto ko po sana maam malalaking isda, yung tuna kaya lang maam di kaya kukulangin ako bibili pa po ako ng bigas maam sa P300 ko," ani Pabillorin.

Paparesan na lang nila aniya ng nilagang itlog na pandagdag-ulam.

Nagkaroon ng taas-presyo ang ilang isda at gulay sa Cainta Market sa Rizal bunsod ng masamang panahon.

Nagtaasan ang presyo ng mga gulay na galing Baguio City bunsod ng masamang panahon.

Repolyo→ P100/kilo dating P 60/kilo

Baguio Beans→ P120/kilo dating P100/kilo

Pechay Baguio→ P80-100/kilo

Patatas→ P120/kilo dating P 80/kilo

Carrots (local)→ P120/kilo dating P100/kilo

Bell Pepper→ P200/kilo

Sabi naman ni Agriculture Undersecretary Agri-Industrialization and for Fisheries Cheryl Caballero, pinaparating na nila ang mga dagdag na supply ng isda galing Bicol, Region 9, Zamboanga at Batangas para maibsan ang mataas na presyo ng mga isda.

"Yung dinadala sa Navotas pwedeng ma-augment yung sources natin from the regions na ito even up to Region 9. Diyan nagbaba ang isda na galing Zamboanga sa Navotas fishport so it would be able to normalize the price in the.. Mga susunod na linggo. Ma-ugment din kasi yan ng ating suporta doon sa 'Isda on the Go'," ani Caballero.

Umaabot na sa halos P1 bilyon na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa mga lugar na matinding tinamaan ng bagyong Maring.

Sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture araw ng Huwebes, pumapalo na sa P980 milyon ang halaga ng mga pinsala sa agrikultura sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at Central Visayas.

Mahigit 35,000 magsasaka ang apektado at mga palay ang pinakamaraming pinadapa o nasira sa bagyo.

Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, aabot sa P16.7 milyon ang pinsala sa mga pangisdaan.

Nangako ang DA na mamimigay ng mga binhi ng gulay, fingerlings at pondo sa mga magsasaka at mangingsida.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News