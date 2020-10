Tulong ng gobyerno sa pang-13th month ng 'distressed' employers pinag-aaralan

MAYNILA — Pag-aaralan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang apela ng mga distressed employer na i-subsidize na lang ng gobyerno ang 13th month pay para sa kanilang mga manggagawa.



Sabi sa TeleRadyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III, matapos ang kanilang pagpupulong sa mga employer at mga manggagawa noong Martes ay muli silang magpupulong ngayong Miyerkoles.

Giit ni Bello, dahil sa pagkalugi ng mga small at medium enterprises ay hindi na raw nila kakayaning ibigay sa kanilang mga manggagawa ang 13th month pay.

"Pag-aaralan namin ngayon kung ano ang ipapalabas na order... Iko-consider ko rin 'yung sinabi ng employers na baka pakiusapan ko na lang si [Finance] Secretary Sonny Dominguez... Baka naman pumayag kayo na i-subsidize na lang 'yung mga employers na nalulugi," sabi ni Bello.

Maaalalang iginiit ng Palasyo na nasa ilalim ng batas ang pagbibigay ng 13th month pay at hindi ito maaaring ipagpaliban o huwag na lang ibigay.