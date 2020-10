Metro Manila malls humirit ng mas mahabang operating hours

Watch more in iWant or TFC.tv

Humirit ang mga mall operator sa Metro Manila na pahabain ang oras ng kanilang mga operasyon habang papalapit ang Pasko.

Ito ay kasunod ng anunsiyo ng Malacañang kaugnay sa ilang pagluwag sa patakaran tulad ng pag-igsi ng curfew, at pagpayag sa mga bata at matatanda na makalabas.

"If the curfew is eased up, then we will study if we can gradually extend the hours... But depende pa naman 'yan sa sitwasyon natin," ani Jocelyn Clarino, head ng SM North Edsa.

"'Pag nandiyan ang foot traffic then we have the flexibility to extend," ani Ayala Malls President Yeng Tupaz.

Hanggang alas-8 ng gabi lang bukas ang malls ngayon habang ang iba'y hanggang alas-9 ng gabi kapag weekend.

Pero aminado ang mga mall operator na malabong mangyari ngayong taon ang kaliwa't kanang "mall sale" na kadalasang nangyayari tuwing papalapit ang Pasko.

Mananatili na lang daw munang "memory" ang siksikan sa sale at Christmas rush dahil hindi puwedeng magdikit-dikit ang mga tao para maiwasang magka-COVID-19.

"Hindi natin puwedeng gawin ang mall-wide sale ngayon because we need to follow the guidelines of [Department of Trade and Industry] and [Inter-Agency Task Force]," ani Clarino.

"This year, tingin ko baka 'di 'yon possible, especially ngayon na ito nangyari sa circumstances," anang Robinsons Mall regional operations manager na si Myron Yao.

"But we are hopeful na sana mangyari pero it depends talaga sa mangyayari," dagdag ni Yao.

Para-paraan na ang gagawin ng mga mall dahil puwede namang online sale o ipakuha sa personal shopper. -- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News