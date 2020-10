Laborers, employers nagkaisa: Gobyerno tumulong sa 13th month pay

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Bihirang magkasundo ang labor groups at employers pero sa usaping 13th month pay, nagkaisa sila sa nakikitang solusyon.

Tingin nila, pamahalaan ang dapat magbigay ng ayuda sa mga naghihingalong negosyo hindi lang para maibigay ang 13th month pay, kundi para na rin masagip ang mga trabaho.

Sabi ng Employers Confederation of the Philippines (ECOP), bakit hindi na lang tulungan ng pamahalaan ang mga naghihingalong negosyo para tapos ang usapan.

"Iyong mga hindi makabayad na gustong magbayad, pahiramin na lang muna kasi hahaba ang usapan. At the end of the day, hindi rin naman makakabayad, so pahiramin na lang muna. Para wala nang katwiran 'yung mga kompanya na hindi sila makabayad," sabi ni ECOP president Sergio Ortiz-Luis.

Sinuportahan ito ng mga labor group, na dati pang nagsusulong na bigyan ng ayuda ang mga naghihirap na negosyo.

Para sa kanila, hindi pautang kundi subsidy ang kailangan.

"Kasi pag pinautang mo ang MSMEs (micro, small and medium enterprises) at hindi naman sila kikita, saan nila kukunin pambayad do'n? Isasara mo rin, pepuwersahin mo rin isara 'yan eventually eh. Gusto nga nating isalba 'yung trabaho eh," giit ni Josua Mata, spokesman ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO).

Iprinesenta na ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa virtual conference ng National Tripartite Industrial Peace Council ang isang draft department order na tutukoy kung sino ang mga "distressed" o luging employer dahil sa pandemya, na maaaring bigyan ng exemption.

Pero tumututol pa rin ang labor groups sa deferment.

"Exemption is very different from deferment na in the first place ayaw din namin," sabi ni Mata.

Nauna nang sinabi ng DOLE na pag-aaralan nila kung maaaring i-subsidize ng pamahalaan ang 13th month pay ng ilang employers.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News