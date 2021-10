Nagbabadya na naman ang isang malaking pagtaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo.

Base kasi sa unang araw ng trading sa pandaigdigang merkado, P1.65 ang iminahal ng kada litro ng gasolina habang P1.40 naman sa kada litro ng diesel at P1.30 sa kada litro ng kerosene.

Pero maaari pa ring magbago ang galaw ng presyo sa mga susunod na araw.

Bukod sa paghigpit ng supply, salik din sa patuloy na pagmahal ng presyo ng langis ang paghina ng piso kontra dolyar.

Mula Enero hanggang Oktubre 12, narito ang kabuuang iminahal ng presyo ng petrolyo:

Gasolina - P17.85 kada litro

Diesel - P16.50 kada litro

Kerosene - P14.19 kada litro

Ayon sa economist na si Jun Neri, mukhang hindi pa tapos ang pagsipa ng presyo ng langis.

"Meron pa 'yan in the next few days or weeks," ani Neri.

Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, naghain ngayong Miyerkoles ang mga lider ng 5 transport group ng petisyon para itaas sa P12 ang minimum na pasahe sa jeepney mula sa kasalukuyang P9.

Ito'y kahit inihayag ni Transport Secretary Arthur Tugade na tutol siya sa dagdag-pasahe.

"Baka 'di lang nauunawaan ni [Secretary] Tugade 'yong plight ng mga driver," ani Pasang Masda President Roberto Martin, na nais ding makipagpulong sa kalihim para maipalawanag dito ang "katayuan naming mga driver."

"Hindi namin ito kagustuhan dahil wala ngang kumakalinga sa amin, walang kumakausap sa amin," Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas President Rolando Marquez.

Bukas naman ang mga transport group kung bibigyan sila ng ayuda.

Tingin naman ng economist na si Calixto Chikiamco ay mali ang timing sakaling aprubahan ang taas-pasahe sa jeep.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

