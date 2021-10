Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Malabo pa rin daw makabangon ang maraming negosyo sa 30 percent capacity na pinapayagan sa Alert Level 3 kaya umaapela silang taasan ito para makabawi naman bago mag Pasko.

Part-carinderia at part-internet cafe ang negosyo ni Rhea Mediario pero dahil kainan lang ang puwede, niligpit na muna niya ang 15 computer.

Kung papayagan daw ulit ang mga internet cafe, gusto niyang magbukas ulit para rin maibalik ang mga tauhang nawalan ng trabaho.

Pero aminado siyang mahirap ito lalo't putol ang internet niya at higit 1 taon ang natenggang bill nito.

"Pag nagbukas ako magpapa-connect uli ako ng internet ko... Eh kung sabihin sa akin na hindi pwedeng i-provide ng internet kung hindi babayaran ang dating bill, anong gagawan ko ngayon?" hinaing niya.

Ngayon nasa Alert Level 3 na ang Metro Manila, papayagan na rin ang mga indoor tourist attractions, recreational venues gaya ng internet cafes, billiards, amusement arcades, fitness studios at personal care services gaya ng mga spa, derma clinic at massage therapy hanggang 30 percent ng kanilang kapasidad.

Pero dahil sa pabago-bagong guidelines noon, hindi muna naghanda gaano ang ilang negosyo lalo't nagkagulatan na noon.

"Hindi na kami nagpe-prepare like before. Madami na rin kasing employees ang resigned and nasa province na, majority of therapists. Many times na rin kami umasa sa DTI and IATF pero sobrang indecisive nila," hinaing ni Nol Montalbo, spa owner.

Giit ng Employers Confederation of the Philippines, walang negosyong makakabawi sa 30 percent na operational capacity kaya dapat itaas na ito agad sa 70 percent.

"Sabi by Christmas sasaya eh pano ka sasaya kung ganyan ganyan lang? Ngayon pa lang gawin nang 70 percent, talagang there is a risk in it, pero sagot sa risk pagbutihin natin ang hospital facilities natin," sabi ni ECOP president Sergio Ortiz Luis.

Sang-ayon sa 70 percent capacity ang grupo ng restaurant owners.

"Many will not recover if we delay one more day. Sabi ko nga it’s just a matter of reducing the casualty sa restaurant industry," sabi ni Eric Teng ng Resto PH.

Tatagal ang Alert Level 3 sa Metro Manila hanggang katapusan ng Oktubre.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News