Transaction fee sa mga online money transfer, inalmahan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Pumalag ang isang consumer group sa pagpataw ng transaction fee kapag maglilipat ng pera mula sa mga e-wallet papunta sa ibang financial institution gaya ng mga bangko.

Para kay Laban Konsyumer president Victor Dimagiba, sagot naman daw kasi ng mga konsyumer ang internet o load bago makapag-online transaction.

Hindi rin aniya tama na Patawan ng bayad ang ganitong uri ng transaksiyon kung kailan naman daw dumarami ang umaasa sa online transaction.

"Bilyon-bilyon ang profit ng mga bangko. Hindi po siguro ma-justify bakit ipapasa pa sa consumers ang gastos na yan," ani Dimagiba.

Inanunsiyo ng BSP na simula Nobyembre ay lalagyan na ng bayad ang ilang online transaction gamit ang mga tinatawag na "electronic wallet" at paglilipat ng pera sa magkaibang bangko gamit ang internet. Halimbawa rito ay ang GCash at PayMaya.

Nauuso habang may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic ang cashless transactions para hindi na pumunta sa mga billing center at maiwasan ang hawahan.

Lumobo ang transaksiyong ginagawa online. Sa PesoNet, mula sa dating P51 milyong transaksiyon kada buwan, nasa P268 bilyon na ang average ng nagagawang transaksiyon sa nakalipas na 3 buwan. Habang sa InstaPay, mula sa dating P216 milyon ay umaabot na sa halos P135 bilyon ang average sa huling 3 buwan.

Paliwanag naman dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, matagal nang may planong lagyan ng singil ang bank transfer sa mga e-wallet.

"Ever since wala silang fee at saka may mga expenses that they have to maintain… Even before the pandemic, mayroon na silang plano to start charging, in January, February. Inurong lang nila dahil sa pandemic," ani BSP Managing Director Vicente De Villa III.

Nasa P10 hanggang P15 kada transaction ang sisingiling transaction fee kapag natuloy ito sa Nobyembre.

Ang ilang bangko, maniningil na rin ng transaction fee simula Enero 1, 2021 at may ilan na ring nagsimula nang maningil ng P25 kada transaksiyon. -- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News