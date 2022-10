SRP sa asukal posibleng ipatupad bago mag-Nobyembre

Panindang asukal sa tindahan sa Barangka St. sa Mandaluyong. George Calvelo, ABS-CBN News/File.

MAYNILA - Posibleng maikasa na ang suggested retail price ng asukal ngayong linggo, ayon sa Department of Agriculture.

Layon ng ahensiya na ipatupad ang SRP bago mag-Nobyembre. Sa ngayon, binabalanse pa nila ang interes ng local producers, importers at mamimili.

"Ang ating objective po ay not only to make the sugar available in the market, but also to ensure na tama ang presyo," ani DA Spokesperson Kristine Evangelista.

Sang-ayon naman dito ang United Sugar Producers Federation lalo't dumarami na ang suplay nito.

"Yung local harvest natin rumer-ecord, I think we're over 200,000 metric tons now na na-produce," ani United Sugar Producers Federation President Manolet Lamata.

"Very agree ako diyan, para makinabang din ang ating consumers po," dagdag niya.

Maaalala na kamakailan ay umabot ng P100 kada kilo ang presyo ng refined sugar.

Noon nang ipinaliwanag ng mga producer na dahil ito sa kakulangan ng suplay, pero idiniin nila na pansamantala lang ito.

Ininspeksiyon din ng mga awtoridad ang mga sugar warehouse sa harap ng mga ulat na may hoarding umano ng suplay dito.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News