Presyo ng baboy tumaas sa ilang pamilihan sa Metro Manila

Nagulat na lang si Liza Gamay nang bumili ng karne ng baboy sa Quinta Public Market sa Quiapo, Maynila.

Tumaas na kasi sa P295 ang kada kilo nito mula P280 noong nakaraang linggo.

"Dapat sa panahon ng pandemic, dapat nagmura siya eh," ani Gamay.

Ayon sa mga nagtitinda, mula nang muling maghigpit sa coronavirus restrictions noong Agosto, halos linggo-linggo nang tumataas ang presyo ng baboy dahil sa pagnipis ng supply bunsod ng African swine fever.

Nasa P30 hanggang P35 ang pagtaas ng presyo sa kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan.

Ayon kay Arnold Chico, sa 2 dekada niyang pagtitinda ng baboy, ito ang unang beses na sobra ang pag-arangkada ng presyo nito.

Parehong sitwasyon din ang nararanasan sa Agora Market sa San Juan City.

Linggo-linggo mula naman noong Setyembre, tumataas nang P10 ang hango ng baboy sa supplier.

Hindi naman makapagtaas ng presyo nang sobra ang mga nagtitinda dahil iinspeksiyunin sila ng Department of Trade and Industry at iniiwan din sila ng mga kostumer kapag sobrang mahal.

"Wala rin naman kaming magawa dahil lugi rin naman kami kung hindi maga-adjust," ayon sa tindero na si Rey Balia.

Nangangamba tuloy ang mga magbababoy na baka kapusin lalo ang supply ngayong kapaskuhan at kapag nagluwag na ang quarantine restriction.

Nakikipag-ugnayan na umano ang Department of Agriculture sa kanilang regional offices, at mga lokal na pamahalaan sa Visayas at Mindanao para mag-supply ng baboy sa Luzon.

"May limitations lamang kasi ang baboy ngayon ay ipapadala mo na sa trak o barko papuntang Metro Manila, hindi naman ganoon karami ang barko na nagpupunta sa Metro Manila," ani Ronnie Domingo, direktor ng Bureau of Animal Industry, na ahensiya sa ilalim ng DA.

"Ikalawa, 'yong mga umo-order sa Metro Manila, gusto nila bagong katay... kaya ang ino-order nila sa Visayas at Mindanao, buhay na baboy," dagdag niya.

Ayon pa sa DA, walang dapat ipag-alala ang mga taga-Luzon dahil sapat ang supply ng karne ng baboy, maging ng manok, sa buong bansa.

Mas mataas pa nga raw ito kung ikukumpara noong nakaraang taon.

-- Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News