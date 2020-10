Pagbibigay ng 13 month pay, hindi maaaring ipagpaliban: Palasyo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Iginiit ng Palasyo nitong Lunes na hindi maaaring ipagpaliban ang pagbibigay ng 13th month pay. Ito ay sa gitna ng umiinit na usapin kung maaari ba itong i-defer, utay-utayin, o hindi na ibigay ng mga naghihingalong kompanya dahil sa pandemya.

Matatandaan kasing sinabi ng Department of Labor and Employment (DOLE) na pinag-aaralan nito ang proposal na ipagpaliban o di kaya ay i-exempt ang ilang mga kompanyang maituturing na "distressed" dahil sa epekto ng COVID-19 sa kanilang kita.

Ilang mga kompanya at negosyo kasi ang nagsasabing dahil matindi ang nalugi sa kanila ngayong taon, posibleng hindi na nila kayanin ang pagbibigay ng 13th month pay.

Pero sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, malinaw ang nakasaad sa batas tungkol dito.

"The law has not been amended – that is the law, that is a mandatory provision of the Labor Code... Pabayaan po nating pag-aralan ng DOLE. Pero sa aking tingin, hanggang magkaroon ng bagong batas ay baka hindi po iyan pupuwedeng ma-defer," giit ni Roque.

Sinegundahan naman ito ng mga labor group.

"Karapatan namin ito dahil dati na kaming nagpoprotesta dito. Ang isinisigaw namin ngayon ang 13th month pay ng mga manggagawa," ani Kilusang Mayo Uno chairman Elmer Labog.

"Nasa batas ang 13th month pay, hindi kami sang-ayon na hindi ito ibibigay," ani Sonny Matula, chairman ng Nagkaisa Labor Coalition.

Ang masaklap, walang parusa para sa mga hindi magbabayad ng 13th month pay sa ilalim ng batas pero maaaring tumakbo sa DOLE ang mga manggagawa.

"Kung talagang hindi makakabayad ang mga employer, ang natural reaction ay magsumbong sa DOLE. Bukas ang aming opisina para sa mga reklamo, magpapatawag kami hearing, conference. 'Pag hindi nagkasundo, mapepuwersa kami maglabas ng desisyon. 'Pag hindi nagbayad, since labor standard yan, a decision requiring employer to pay, meron silang legal remedy pumunta sa Supreme Court," paliwanag ni DOLE Undersecretary Benjo Benavidez.

Umaasa naman ang DOLE na hindi hahantong sa away sa pagitan ng mga labor group at employers ang usapang 13th month pay.

Pero ayon sa mga labor group, hindi dapat maghugas-kamay sa obligasyon ang pamahalaan.

Alam anila nilang may mga negosyong nahihirapan, kaya dapat itong tulungan ng pamahalaan para na rin maibigay ang mga obligasyon sa mga manggagawa.

—Ulat nina Zen Hernandez at Joyce Balancio, ABS-CBN News